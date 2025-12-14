+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मकवानपुरमा कांग्रेसबाट डिना र लामा उम्मेदवार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते ११:३३

६ माघ, हेटाैंडा । नेपाली कांग्रेसले मकवानपुरकाे दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवार टुंग्याएकाे छ ।

मकवानपुर-१ बाट पार्टीकी निवर्तमान सहमहामन्त्रीसमेत रहेकी पूर्वमन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) र २ नम्बर क्षेत्रबाट पार्टी जिल्ला सभापति बुद्ध लामालाई उम्मेदवार बनाएकाे पार्टी जिल्ला समिति सचिव भिमशेन महतले जानकारी दिए ।

डिना २०७९ काे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि १ नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवार थिइन् । उनी राप्रपाका दिपक सिंहसँग पराजित भएकी थिइन् । आगामी निर्वाचनमा डिनाले उनै सिंहसहित ठूला दलका एमालेका रामेश्वर राना, माओवादीका विजय गाैतमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छिन् ।

यसैगरी, जिल्ला सभापति लामा पहिलाे पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्दैछन । लामाले २ नम्बर क्षेत्रबाट ठूला दलका नेकपा एमालेका महेश बर्ताैला र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का लवशेर विष्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।

मकवानपुरकाे १ नम्बर क्षेत्र सहरी र २ नम्बर क्षेत्र ग्रामीण भेग हाे । १ नम्बर क्षेत्रमा हेटाैंडा उपमहानगरपालिकाकाे १५ वटा वडा, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाकाे ४ वटा वडा, बागमती र बकैया गाउँपालिका पर्दछन ।

२ नम्बर क्षेत्रमा हेटाैंडाकाे १, ३, ११ र १९ नम्बर वडा, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाकाे ५,६,७ र ८ नम्बर वडासहित थाहा नगरपालिका, मनहरी, राक्सिराङ, कैलाश, इन्द्रसराेबर र भीमफेदी गाउँपालिका पर्दछ ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा चुनाव बुद्ध लामा महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भक्तपुर–२ मा कांग्रेसका उम्मेदवार कविर राणा

भक्तपुर–२ मा कांग्रेसका उम्मेदवार कविर राणा
कांग्रेस सभापति गगन थापा सर्लाही–४ बाट चुनाव लड्ने

कांग्रेस सभापति गगन थापा सर्लाही–४ बाट चुनाव लड्ने
सिन्धुली–२ मा कांग्रेसबाट सुशीला थिङ उम्मेदवार

सिन्धुली–२ मा कांग्रेसबाट सुशीला थिङ उम्मेदवार
यी हुन् कास्कीमा कांग्रेसले छानेका उम्मेदवार

यी हुन् कास्कीमा कांग्रेसले छानेका उम्मेदवार
तीन दशकपछि थानीको क्षेत्रमा कांग्रेसबाट कोइराला उम्मेदवार

तीन दशकपछि थानीको क्षेत्रमा कांग्रेसबाट कोइराला उम्मेदवार
सिरहा–२ मा कांग्रेसले दियो रामचन्द्र यादवलाई टिकट

सिरहा–२ मा कांग्रेसले दियो रामचन्द्र यादवलाई टिकट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित