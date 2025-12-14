मकवानपुरमा कांग्रेसबाट डिना र लामा उम्मेदवार

६ माघ, हेटाैंडा । नेपाली कांग्रेसले मकवानपुरकाे दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवार टुंग्याएकाे छ ।
मकवानपुर-१ बाट पार्टीकी निवर्तमान सहमहामन्त्रीसमेत रहेकी पूर्वमन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) र २ नम्बर क्षेत्रबाट पार्टी जिल्ला सभापति बुद्ध लामालाई उम्मेदवार बनाएकाे पार्टी जिल्ला समिति सचिव भिमशेन महतले जानकारी दिए ।
डिना २०७९ काे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि १ नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवार थिइन् । उनी राप्रपाका दिपक सिंहसँग पराजित भएकी थिइन् । आगामी निर्वाचनमा डिनाले उनै सिंहसहित ठूला दलका एमालेका रामेश्वर राना, माओवादीका विजय गाैतमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छिन् ।
यसैगरी, जिल्ला सभापति लामा पहिलाे पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्दैछन । लामाले २ नम्बर क्षेत्रबाट ठूला दलका नेकपा एमालेका महेश बर्ताैला र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का लवशेर विष्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।
मकवानपुरकाे १ नम्बर क्षेत्र सहरी र २ नम्बर क्षेत्र ग्रामीण भेग हाे । १ नम्बर क्षेत्रमा हेटाैंडा उपमहानगरपालिकाकाे १५ वटा वडा, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाकाे ४ वटा वडा, बागमती र बकैया गाउँपालिका पर्दछन ।
२ नम्बर क्षेत्रमा हेटाैंडाकाे १, ३, ११ र १९ नम्बर वडा, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाकाे ५,६,७ र ८ नम्बर वडासहित थाहा नगरपालिका, मनहरी, राक्सिराङ, कैलाश, इन्द्रसराेबर र भीमफेदी गाउँपालिका पर्दछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4