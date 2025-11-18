News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ माघ, बुटवल । नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव रोल्पाबाट उम्मेदवार नबन्ने भएका छन् । यसअघि उनी रोल्पाबाट एकल सिफारिस भएका थिए ।
उम्मेदवारी दर्ताको मुखमा विप्लवले पार्टीको विचार तथा परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई ध्यानदिदै यो पटकको निर्वाचनमा सहभागी बन्न नसक्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनको ठाउँमा पार्टीबाट आदर्श उम्मेदवार बन्ने भन्दै उनले शुभकामना दिएका छन् । ‘पार्टी र संसदलाई सन्तुलित ढङ्गले चलाउन नेतृत्वको विन्यास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार तथा परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई ध्यानदिदै यो पटकको निर्वाचनमा सहभागी बन्न नसक्ने विषय विनम्रता पुर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु’ विप्लवले लेखेका छन्, ‘हाम्रो निर्णयले जिल्ला पार्टी,रोल्पाली जनता र मित्र(आफन्तको भावना र अपेक्षामा पर्न गएको चोटप्रति क्षमाप्रार्थी छु। चुनावमा उम्मेदवार नबने पनि रोल्पा र रोल्पाली जनताको सुखदुस्खमा सधै छु र रहने विस्वास व्यक्त गर्दछु। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट रोल्पाको उम्मेदवार बन्ने कमरेड आदर्शलाई हार्दिक शुभकामना धन्यवाद।’
