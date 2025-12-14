+
गगनले छाडेको काठमाडौं-४ मा कांग्रेसबाट सचिन तिमल्सिना

काठमाडौं- ४ मा नेपाली कांग्रेसबाट सचिन तिमिल्सिना उम्मेदवार हुने भएका छन् ।

२०८२ माघ ६ गते १३:३८

  • नेपाली कांग्रेसको संसदीय बोर्डले सचिन तिमिल्सिनालाई काठमाडौं-४ बाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
  • गगनकुमार थापाले सर्लाही-४ बाट उम्मेदवार हुने भएपछि काठमाडौं-४ मा तिमिल्सिनालाई टिकट दिइएको हो।

६ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं-४ मा नेपाली कांग्रेसबाट सचिन तिमिल्सिना उम्मेदवार हुने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसको संसदीय बोर्डको बैठकले तिमल्सिनालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं-४ कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा निर्वाचित हुँदै आएको क्षेत्र हो ।

थापा यसपटक निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्दै सर्लाही-४ बाट उम्मेदवार हुने भएसँगै यहाँ उनीनिकट तिमिल्सनालाई टिकट दिइएको हो

नेपाली कांग्रेस सचिन तिमल्सिना
