+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नवलपुर-२ मा रास्वपाबाट मनिष खनालको उम्मेदवारी दर्ता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नवलपुर क्षेत्र नम्बर २ मा मनिष खनालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
  • मनिष खनालले काठमाडौंमा टिकट पाएपछि मंगलबार दिउँसो नवलपुरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।
  • सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा मनिष खनालले सक्रिय भूमिका खेलेका छन्।

६ माघ, नवलपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट नवलपुर क्षेत्र नम्बर २ मा जेनजी युवा मनिष खनालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

मंगलबार दिउँसो उनले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनले काठमाडौंमा टिकट पाएपछि उम्मेदवारी दर्ता गराउन नवलपुर गएका थिए।

सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा उनी पनि सक्रिय भएर काम गरेका थिए ।

मनिष खनाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय लिग फुटबलमा आर्मी र प्लानिङ ब्वाइजले बाँडे अंक

राष्ट्रिय लिग फुटबलमा आर्मी र प्लानिङ ब्वाइजले बाँडे अंक
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सरिता थापाको मनोनयन दर्ता

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सरिता थापाको मनोनयन दर्ता
बाजुरामा स्वतन्त्रसहित ८ दलले गराए मनोनयन दर्ता

बाजुरामा स्वतन्त्रसहित ८ दलले गराए मनोनयन दर्ता
कैलाली–५ बाट प्रेम आलेले गरे उम्मेदवारी दर्ता

कैलाली–५ बाट प्रेम आलेले गरे उम्मेदवारी दर्ता
जुम्लामा कांग्रेसबाट दीपबहादुर शाहीको उम्मेदवारी दर्ता

जुम्लामा कांग्रेसबाट दीपबहादुर शाहीको उम्मेदवारी दर्ता
पहिलो अभ्यास खेलमा नेपाल श्रीलंका ‘ए’ सँग पराजित

पहिलो अभ्यास खेलमा नेपाल श्रीलंका ‘ए’ सँग पराजित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित