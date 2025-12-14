नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सरिता थापाको मनोनयन दर्ता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सरिता थापाले आगामी फागुन २१ गते हुने सङ्खुवासभा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरेकी छन्।
- सङ्खुवासभामा २२ वटा दल सक्रिय छन् र जिल्लामा एक लाख १९ हजार ६ सय ३० मतदाता रहेका छन्।
- जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक सय ९ मतदान स्थल र एक सय ६४ मतदान केन्द्र रहेको जनाएको छ।
६ माघ, सङ्खुवासभा । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सरिता थापाको मनोनोयन दर्ता गरेकी छन् ।
नेकपाबाट कोशी प्रदेशसभाकी पूर्वसांसद सरिता थापाको मनोनयन दर्ता गरेकी हुन् ।
लामो समयदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी थापाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकी छन् ।
एक मात्र क्षेत्र रहेको सङ्खुवासभामा २२ वटा दल सक्रिय रहेका छन् । जिल्लामा एक लाख १९ हजार ६ सय ३० मतदाता रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जिल्लामा एक सय ९ मतदान स्थल र एक सय ६४ मतदान केन्द्र रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
