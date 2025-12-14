हुम्लाबाट ८ जनाको उम्मेदवारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हुम्लामा आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ८ जनाले मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
- नेपाली कांग्रेसबाट जयपति रोकाया, नेकपा एमालेबाट दल फडेरा, र नेकपा माओवादीबाट कूम्भ बुढाले मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
- प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र मितेरी नेपाल पार्टीका उम्मेदवारले पनि मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
