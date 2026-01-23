+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘महिन्द्रा केयरफेस्ट २०८२’ सुरु, आकर्षक छुटसँगै बम्परमा इलेक्ट्रिक स्कुटर

केयरफेस्टमा दक्ष प्राविधिकले जेनुइन स्पेयर पार्ट्स र अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण प्रयोग गरी सर्भिसिङ प्रदान गरिने छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ११ गते १८:४२

११ माघ, काठमाडौं । अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको नेपालका लागि महिन्द्राको आधिकारिक सर्भिस सेन्टर बालाजु अटो वर्क्स प्रालिले ‘महिन्द्रा केयरफेस्ट २०८२ : सर्भिस उत्कृष्ट, गाडी चिटिक्क’ क्याम्प सुरु गरेको छ ।

९ देखि १४ माघसम्म चल्ने केयरफेस्टमा महिन्द्राको विश्वसनीय र आधिकारिक सर्भिसिङ आकर्षक छुट तथा थप लाभसहित उपलब्ध भइरहेको छ ।

केयरफेस्ट देशभरिका ५३ भन्दा बढी शाखा, डिलर तथा वर्कसपलमा चलिरहेको छ । केयरफेस्ट उद्घाटनमा अग्नि ग्रुपका उपाध्यक्ष वेदासताशा श्रेष्ठ, रिसर्च एन्ड बिजनेस डेभलपमेन्ट हेड वेदान्त श्रेष्ठ, महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राको नेपाल, भारत र बंगलादेशका लागि देशीय प्रमुख चैतन्य कागलकार लगायत उपस्थित थिए ।

केयरफेस्टमा दक्ष प्राविधिकले जेनुइन स्पेयर पार्ट्स र अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण प्रयोग गरी सर्भिसिङ प्रदान गरिने छ । केयरफेस्टमा महिन्द्रा गाडी लिएर सर्भिसिङ गर्न आउँदा, ग्राहकले नि:शुल्क ४५ प्वाइन्ट (प्वाइन्ट चेकअप, नि:शुल्क जनरल लेबर चार्ज, नि:शुल्क कम्प्युटराइज्ड डायग्नोसिस, कम्प्युटराइज्ड ह्विल अलाइनमेन्टमा ५० प्रतिशत छुट, जेनुइन एसेसरिजमा ५० प्रतिशतसम्म छुट, एसी चार्जिङमा २० प्रतिशत छुट, जेनुइन पार्ट्स र लुब्रिकेन्ट्समा १० प्रतिशत छुट लगायत सुविधा उपलब्ध रहेको अग्नि ग्रुपले जनाएको छ ।

त्यस्तै हरेक सर्भिसिङमा आकर्षक उपहार, ग्राहकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच, १० प्रतिशत दुर्घटना छुट कुपन, नगदरहित बीमा सेवा तथा लक्की ड्रमार्फत एक जनालाई बम्परमा ‘’बिगस सी१२ इलेक्ट्रिक स्कुटर’ प्राप्त गर्ने महिन्द्राले जनाएको छ ।

अग्नि ग्रुप महिन्द्रा महिन्द्रा केयरफेस्ट २०८२
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेशमा अल्पसंख्यक कलस्टरबाट राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका कर्ण निर्वाचित

मधेशमा अल्पसंख्यक कलस्टरबाट राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका कर्ण निर्वाचित
मधेशमा महिला क्लस्टरबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा एमालेकी रेखा झा

मधेशमा महिला क्लस्टरबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा एमालेकी रेखा झा
सिरहामा ऐलानी जग्गा खाली गर्न जाँदा एकको मृत्यु, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तनावग्रस्त

सिरहामा ऐलानी जग्गा खाली गर्न जाँदा एकको मृत्यु, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तनावग्रस्त
सरकारी मेडिकल कलेजमा डाक्टर पढ्न युवकले काटे आफ्नै खुट्टा

सरकारी मेडिकल कलेजमा डाक्टर पढ्न युवकले काटे आफ्नै खुट्टा
फागुन ७ मा जनकपुरमा कांग्रेसको आमसभा

फागुन ७ मा जनकपुरमा कांग्रेसको आमसभा
‘चेस पजल सल्भिङ कन्टेस्ट’ मा २१ जनाको प्रतिस्पर्धा

‘चेस पजल सल्भिङ कन्टेस्ट’ मा २१ जनाको प्रतिस्पर्धा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित