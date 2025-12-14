काटर्स इन्टरप्राइजेजलाई वाणिज्य विभागको ५० हजार जरिबाना, १६ लाई सुधार निर्देशन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंको काटर्स इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन उल्लंघन गरेको भेटिएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ।
- विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २० (२) र दफा ३८ (ट) अनुसार काटर्स इन्टरप्राइजेजले कसुर गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ।
- अनुगमन क्रममा अन्य १६ व्यावसायिक फर्मलाई विभागले सामान्य निर्देशन दिएको छ।
१२ माघ, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन क्रममा उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गर्ने काठमाडौंको एक फर्मलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।
विभागले आइतबार गरेको अनुगमन क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित काटर्स इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनको उल्लंघन गरेको भेटिएपछि कारबाही स्वरूप जरिबाना गरेको हो ।
विभागका अनुसार काटर्स इन्टरप्राइजेजले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २० (२) र दफा ३८ (ट) बमोजिमको कसुर गरेको पाइएको थियो ।
जरिबानामा परेको फर्मबाहेक आइतबार नै अनुगमन गरिएका अन्य १६ व्यावसायिक फर्मलाई भने विभागले सामान्य निर्देशन दिएको छ ।
