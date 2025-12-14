+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

१८ फर्ममाथि वाणिज्यको अनुगमन, न्यु शिव स्टोरलाई २ लाख बढी जरिबाना

अनुगमन क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका-२९ नयाँ बसपार्कमा रहेको न्यु शिव स्टोरलाई २ लाख १ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ९ गते १५:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपत्यकाका १८ व्यावसायिक फर्ममाथि अनुगमन गरी जरिवाना र निर्देशन जारी गरेको छ।
  • न्यु शिव स्टोरलाई २ लाख १ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने हिमालयन ब्रुअरी प्रालिलाई ३ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
  • अन्य १६ फर्मलाई व्यावसायिक सुधारका लागि सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।

९ माघ, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तीव्र बनाउँदै बिहीबार उपत्यकाका १८ व्यावसायिक फर्ममाथि कारबाही तथा निर्देशन जारी गरेको छ ।

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ बमोजिम विभिन्न फर्म निरीक्षण गरी कैफियत देखिएकालाई जरिबाना र सचेत गराएको हो ।

अनुगमन क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका-२९ नयाँ बसपार्कमा रहेको न्यु शिव स्टोरलाई २ लाख १ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।

यस्तै गोदावरी नगरपालिका-१ ललितपुरमा रहेको हिमालयन ब्रुअरी प्रालिलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात सहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

१६ फर्मलाई सामान्य निर्देशन

विभाग टोलीले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा रहेका अन्य १६ फर्म पनि अनुगमन गरेको थियो । जसमा न्यु लुजा मदिरा स्टोर, न्यु सिर्जना ट्रेडर्स, प्रनित सेल्स एन्ड मार्केटिङ, वरुण बेभरेज, दिव्यज्योति स्टोर, केएन्डपी अल्कोहलिक स्टोर, इन्द्रकमल लिकर सप लगायत छन् । यी फर्मलाई व्यावसायिक सुधारका लागि सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बजार अनुगमन वाणिज्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

३१ फर्ममाथि कारबाही र निर्देशन, एकलाई ५० हजार जरिबाना 

३१ फर्ममाथि कारबाही र निर्देशन, एकलाई ५० हजार जरिबाना 
दुई दिनमा ३१ फर्ममाथि कारबाही, दुई पसललाई जरिबाना

दुई दिनमा ३१ फर्ममाथि कारबाही, दुई पसललाई जरिबाना
१८ व्यावसायिक फर्ममाथि वाणिज्य विभागको अनुगमन र कारबाही

१८ व्यावसायिक फर्ममाथि वाणिज्य विभागको अनुगमन र कारबाही
उपभोक्ता स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै होटल, ८७ कारबाहीमा, १३ लाई जरिबाना

उपभोक्ता स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै होटल, ८७ कारबाहीमा, १३ लाई जरिबाना
एटीएल प्रोडक्सन हाउस र बालकुमारी प्लास्टिक उद्योगलाई वाणिज्य विभागको जरिबाना

एटीएल प्रोडक्सन हाउस र बालकुमारी प्लास्टिक उद्योगलाई वाणिज्य विभागको जरिबाना
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने र बेच्ने ४ उद्योगलाई साढे ६ लाख जरिबाना

४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने र बेच्ने ४ उद्योगलाई साढे ६ लाख जरिबाना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित