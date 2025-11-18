घट्यो गोलभेँडाको भाउ, प्रतिकिलो कति ? 

१३ माघ, काठमाडौं । बजारमा गोलभेँडाको मूल्यमा गिरावट आएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले गोलभेँडाको मूल्यमा गिरावट आएको देखाएको हो ।
समितिको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा आज भारतीय ठूलो गोलभेँडादेखि लोकल सानो गोलभेँडासम्म सबैको मूल्य ओरालो लागेको छ ।
हिजो औसतमा प्रतिकिलो ८५ मा किनबेच भएको भारतीय ठूलो गोलभेँडाको मूल्य आज ७७ रुपैयाँ कायम छ । सोमबारको तुलनामा आज मंगलबार यो मूल्य ९.४१ प्रतिशतले कम हो ।
यस्तै लोकल सानो गोलभेडा हिजो २७.५० रहेकोमा आज घटेर २३.७५ पुगेको छ । यसमा १३.६४ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
टनेल सानो गोलभेडा हिजो सोमबार प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँमा किनबेच भएकामा आज ४७ कायम भएको छ ।
भारतीय सानो गोलभेँडा सोमबार प्रतिकिलो ३६ रुपैयाँमा किनबेच भएकामा आज मंगलबार १३.१९ प्रतिशतले घटेर ३१ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
यस्तै तराई सानो गोलभेँडाको मूल्य भने प्रतिकिलो ८.२१ प्रतिशतले घटेर आज ४८ कायम भएको छ । हिजो यसको औसत मूल्य ५३ रुपैयाँ थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4