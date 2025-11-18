गोलभेँडाको भाउ बढ्यो 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबार सानो लोकल गोलभेँडाको भाउ ११.६७ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो ८३ रुपैयाँ कायम भएको जनाएको छ।
- टनेल गोलभेँडाको भाउ शनिबारको तुलनामा १४.८२ प्रतिशतले बढेर आइतबार प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँ पुगेको छ।
- भारतीय सानो गोलभेँडाको मूल्य ८ रुपैयाँले बढेर प्रतिकिलो ९८ रुपैयाँ कायम भएको छ भने तराई सानो गोलभेँडा प्रतिकिलो ९३ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
६ पुस, काठमाडौं । बजारमा गोलभेँडाको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि निर्धारण गरेको मूल्यसूचीले गोलभेँडाको भाउ बढेको देखाएको हो ।
आज आइतबार सानो लोकल गोलभेँडाको भाउ शनिबारको तुलनामा ११.६७ प्रतिशतले बढेको छ । हिजो शनिबार सानो लोकल गोलभेँडा प्रतिकिलो थोकमा औसत ७५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज उक्त गोलभेँडाको भाउ प्रतिकिलो ८ रुपैयाँले बढेर ८३ रुपैयाँ कायम छ ।
यस्तै आज टनेल गोलभेँडा प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ बढेको छ । हिजो शनिबारको तुलनामा टनेलको गोलभेँडा प्रतिकिलो १४.८२ प्रतिशतले बढेर ९७ रुपैयाँ कायम छ । हिजो उक्त गोलभेँडा प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यसैगरी आज भारतीय सानो गोलभेँडाको मूल्य ८ रुपैयाँले बढेर प्रतिकिलो ९८ रुपैयाँ कायम छ । तराई सानो गोलभेँडा आज प्रतिकिलो ९३ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
