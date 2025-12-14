+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उम्मेदवारका चुनावी प्रचार तीव्र, घोषणापत्र लेखन सुस्त

दलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विशेष अर्थ राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काममा भने दलहरूले आवश्यक ध्यान दिएको पाइँदैन। त्यो काम हो- दलहरूको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक ।

0Comments
Shares
प्रसुन संग्रौला प्रसुन संग्रौला
२०८२ माघ १३ गते १९:४२

१३ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रचार अभियान तीव्र पारेका छन् । मतदाता भेटघाट, घरदैलो अभियानदेखि डिजिटल प्लाटफर्महरूमा आफ्नो प्रचार गरिरहेका छन्।

तर दलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विशेष अर्थ राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काममा भने दलहरूले आवश्यक ध्यान दिएको पाइँदैन। त्यो काम हो- दलहरूको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक ।

२१ फागुनमा हुने चुनाव ३७ दिन बाँकी रहँदा समेत प्रमुख शक्तिहरू मध्ये कसैले पनि घोषणापत्र सार्वजिनक गरेका छैनन् । यसले मतदातालाई उम्मेदवार चिनाउने मुख्य काम नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । जबकि चुनावी तयारी गर्न दलहरूलाई पर्याप्त समय थियो ।

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले ६ महिना समय राखेर चुनाव घोषणा गरेको थियो । यो अवधि दलहरूलाई घोषणापत्र तयार पार्न र सार्वजनिक गर्न पर्याप्त हुन्थ्यो।

घोषणापत्र ढिलो आउँदा उम्मेदवारहरूबीच तुलना गर्न मतदातालाई समस्या पर्नेमा भने स्वयं नेताहरू असहमत छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक सौगात गौतम, प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार तय गरिसकेका दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नलाई राम्रो मान्दैनन् । ‘घोषणापत्र जति छिटो सार्वजनिक हुन्छ, त्यति नै राम्रो,’ गौतम भन्छन्, ‘ढिलाइ भए जनतासँग त्यसलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने समय हुँदैन।’

घोषणापत्र ढिलाइप्रति सामाजिक सञ्जालमा पनि आवाज उठ्न थालेको छ । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दलहरूलाई यथाशीघ्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

‘हामी तपाईंहरूको घोषणापत्र पढ्न चाहन्छौं,’ उनले लेखेकी छन्, ‘संसदमा पुगेपछि तपाईं के गर्नुहुन्छ र तपाईंले बनाउन खोजेको नीति कस्तो हो भन्ने कुराको आधारमै जनताले तपाईंलाई मत दिने हुन्।’

लेखिका सृजना पोखरेलले पनि यस्तै खबरदारी गरेकी छन् । ‘खै !  हिजोको दम्भ र आजको अनुहारले नै पुग्ने त होला । घोषणापत्र त कसैलाई नचाहिने रहेछ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘जसले हाम्रो विगत हेरेर भोट दिनू भन्छन् उनीहरूको विगत हेरिसक्नु छैन । जसको विगत छैन, केवल परिचयात्मक भिडियो हेरेर तपाईंलाई भोट दिन, तपाईं ब्युटी पेजेन्ट प्रतिस्पर्धी हो ?,’

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पार्टीको घोषणापत्र लेखन कार्य प्रारम्भिक चरणमै रहेको बताउँछन् । ‘हामी अहिले प्रारम्भिक चरणमै छौं र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरिरहेका छौं,’ कांग्रेसका सभापति गगन थापाका राजनीतिक सल्लाहकार प्रताप पौडेल भन्छन् ।

पौडेलका अनुसार घोषणापत्र ढिला भएको होइन, तर चुनावी गतिविधि सुरु भइसकेकाले जनतामा ढिलाइ भएको अनुभूति हुन पुगेको हो ।

‘सामान्यतया घोषणापत्र निर्वाचनभन्दा करिब एक महिना अगाडि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

सभापति थापा सर्लाहीको चुनावी अभियानमा रहेकाले फर्किएपछि बैठक राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने मिति तय हुने उनले बताए । कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा तयारीको नेतृत्व स्वयं गगन थापाले गरिरहेका छन् ।

अर्को दल नेकपा एमाले भने घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘घोषणापत्र लगभग सार्वजनिक गर्न तयार भइसकेका छौं,’ एमालेको प्रचार विभाग संयोजक मीनबहादुर शाही भन्छन् ।

ललितपुरको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको एमाले सचिवालय बैठक । फाइल तस्वीर

उनका अनुसार केही विषयमा थप आन्तरिक छलफल आवश्यक रहेकाले त्यसपछि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनेछ । ‘हामी सकेसम्म चाँडो सार्वजनिक गर्ने प्रयासमा छौं,’ उनले थपे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने १ फागुनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ ।

‘मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ र प्रदेशस्तर तथा फिल्ड अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्ष समेटिरहेका छौं,’ पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले भने।

स्वर्णिम वाग्ले/फाइल तस्वीर

पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा क्रान्तिशिखा धिताल, नन्दन यादव, राम गुरुङ, अरनिको पाँडे रहेको टिमले घोषणापत्र मस्यौदा तयार गर्दैछ । यसपालि उम्मेदवारी दर्ता निर्वाचनभन्दा ४५ दिनअघि नै भएकाले घोषणापत्र ढिला भएको अनुभूति जनतामा परेको झाले स्पष्ट पारे । बाचापत्र लेखनमा सक्रिय केन्द्रीय सदस्य क्रान्तिशिखा धितालले उग्र महत्त्वाकांक्षी घोषणा नभई पूरा गर्न सकिने व्यावहारिक बाचाहरु सार्वजनिक हुने बताइन् ।

‘असम्भव र अनुत्तरदायी घोषणा होइन, खासगरी युवाहरुको भावना सम्बोधन हुनेगरी बाचापत्र लेखिरहेका छौं,’ धितालले भनिन्, ‘रास्वपाप्रतिको आम अपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी हामी चाँडै आउने छौं । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र पूँजी निर्माणका विषयलाई जोड दिनेछौं ।’

घोषणापत्र ढिलो आउँदा उम्मेदवारहरूबीच तुलना गर्न मतदातालाई समस्या पर्नेमा भने स्वयं नेताहरू असहमत छैनन् ।

उम्मेदवार घोषणापत्र प्रचार तीव्र प्रतिनिधिसभा चुनाव
लेखक
प्रसुन संग्रौला

संग्रौला अनलाइनखबर अंग्रेजीमा कला, संस्कृति, खेलकुद र सामाजिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उपत्यकाको टिकट वितरण : थातथलोमै खुम्चियो नेवार समुदाय

उपत्यकाको टिकट वितरण : थातथलोमै खुम्चियो नेवार समुदाय
उम्मेदवारले एउटै प्रकृतिका दुई खाता खोल्न सक्ने

उम्मेदवारले एउटै प्रकृतिका दुई खाता खोल्न सक्ने
नेपालवादले सार्वजनिक गर्‍यो उम्मेदवारलाई सोध्ने १९८ प्रश्न

नेपालवादले सार्वजनिक गर्‍यो उम्मेदवारलाई सोध्ने १९८ प्रश्न
उम्मेदवारसँग दीर्घकालीन रणनीतिक योजना खोज्दै व्यवसायी

उम्मेदवारसँग दीर्घकालीन रणनीतिक योजना खोज्दै व्यवसायी
देशभर ४९ जना उम्मेदवारले फिर्ता लिए उम्मेदवारी

देशभर ४९ जना उम्मेदवारले फिर्ता लिए उम्मेदवारी
सुदूरपश्चिममा ६७ उम्मेदवार ४० वर्ष मुनिका

सुदूरपश्चिममा ६७ उम्मेदवार ४० वर्ष मुनिका

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित