+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मकवानपुर-१ मा पटक-पटक चुनाव लडेका उम्मेदवारलाई नयाँको चुनौती

पाँच–पाँच पटक चुनाव लडेका व्यक्तिसँग नयाँ अनुहारले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । जसका कारण मकवानपुर–१ को प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दैछ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १५ गते १३:१३

१५ माघ, हेटौंडा । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मकवानपुर–१ मा २३  उम्मेदवार छन् । जसमध्ये १३ जना दलीय र १० जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

यो क्षेत्रमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवारबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

एमालेबाट रामेश्वर राना, कांग्रेसबाट महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, राप्रपाबाट दीपकबहादुर सिंह, नेकपाबाट विजय गौतम र रास्वपाबाट प्रकाश गौतम मैदानमा छन् ।

उम्मेदवारमध्ये डिना र सिंहको यो पाँचौ पटकको चुनावी प्रतिस्पर्धा हो । डिनाले सबै प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेकी छिन् । सिंहले भने दुई पटक (२०५४ र २०७९) यस क्षेत्रको ठूलो मत आगटेको क्षेत्र हेटौंडा उपमहानगरको मेयरमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । डिनाले यसअघिका सबै प्रतिस्पर्धा हारेकी छन् भने सिंहले अघिल्लो (२०७९) मात्र निर्वाचन जितेका थिए ।

एमालेका राना तथा नेकपा र रास्वपाका गौतमद्वयको प्रतिनिधिसभामा जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदनका लागि पहिलो पटकको चुनावी प्रतिस्पर्धा हो । मकवानपुरको तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सभापतिसमेत रहेका राना पाका उमेरका छन् भने गौतमद्वय युवा उमेर समूहका । यसरी, पाँच–पाँच पटक चुनाव लडेकासँग नयाँ अनुहारको रोचक प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेन्डा बोकेर मतदाताको घरदैलामा पुगिरहेका छन् । मतदाताको मन जित्न खोजिरहेका उम्मेदवारलाई १ नम्बर क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाले भने चुनौती दिएको छ ।

यस क्षेत्रका ४० वटा वडामा ७८ हजार ८१० महिला र ७९ हजार ६२१ पुरुष गरी एक लाख ५८ हजार ४३५ जना मतदाता छन् । २०७४ मा एक लाख २४ हजार ७९९ मात्रै मतदाता थिए ।

हेटौंडा उपमहानगरको १५ वटा वडाका मतदाता शिक्षित वर्गमा पर्छन्, जहाँ मत परिवर्तनको सम्भावना उच्च रहेको विगतकै निर्वाचनले देखाएको छ ।

१ नम्बर क्षेत्रमा मतदाताको ठूलो संख्या ग्रामीण भेगमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा छ । यहाँ हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १५ वटा वडा, ग्रामीण भेगतर्फ मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको ४ वटा वडा, बागमती र बकैया गाउँपालिका पर्छन् ।

हेटौंडा उपमहानगरको १५ वटा वडाका मतदाता शिक्षित वर्गमा पर्छन्, जहाँ मत परिवर्तनको सम्भावना उच्च रहेको विगतकै निर्वाचनले देखाएको छ ।

सांगठिन भोट कम भएको राप्रपाका सिंहले २०७९ को निर्वाचन हेटौंडा उपमहानगरको मतले जितेका हुन् । कांग्रेसकी डिनाले बागमती, बकैया र मकवानपुरगढीको भोट धेरै ल्याएकी थिइन् भने सिंहले हेटौंडा उपमहानगरको मत गणनापछि डिनालाई उछिनेका थिए ।

सिंहले २ हजार ३८२ मतान्तरले डिनालाई हराएका थिए । सिंहले २७ हजार ८१६ मत पाउँदा डिनाले २५ हजार ४३४ मतमा चित्त बुझाइन् । एमालेको सूर्य चिह्न लिएर उठेका राप्रपा नेपालका कमल थापाले २५ हजार ४२० मत पाएका थिए । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेकाले माओवादीका आफ्नै उम्मेदवार थिएनन् ।

यस क्षेत्रबाट पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भने माओवादीका प्रेमबहादुर पुलामी छिन्तु र प्रल्हाद लामिछानेले जितेका थिए । त्यस यता माओवादीले प्रतिनिधिसभा जित्न सकेको छ्रैन । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष, मकवानपुरगढी र बकैया गाउँपालिका उपाध्यक्ष माओवादीले जितेको थियो । बकैया र मकवानपुरगढीमा कांग्रेसबाट अध्यक्ष जितेका थिए ।

निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार बकैयाको ४ वटा वडाध्यक्ष र केही सदस्य, बागमती गाउँपालिकाको पालिका अध्यक्षसहित ५ वटा वडाध्यक्ष र केही सदस्य बाहेक हेटौंडा उपमहानगर र मकवानपुरगढीका गरेर १९ वटा वडाका वडा माओवादी जनप्रतिनिधिविहीन छ ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले भने हेटौंडा, बागमती, मकवानपुरगढी र बकैया गाउँपालिकामा वडाध्यक्षमै सीमित बन्न पुग्यो । २०४६ सालको बहुदल आएपछिका निर्वाचन जित्दै आएको एमाले हेटौंडा उपमहानगरको मेयर र उपमेयरमा पहिलो पटक पराजित भएको हो । गठबन्धनबाट एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले मेयर र कांग्रेसले उपमेयर लिएर चुनावमा गएका थिए । सोहीअनुसार जित पनि निकाले ।

२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ को (क)बाट प्रदेशसभामा माओवादीबाट प्रेमबहादुर पुलामीले जिते । प्रदेशसभा (ख)बाट एमालेका एकालाल श्रेष्ठ विजयी भएका थिए ।

कम्युनिस्ट गढ मानिने मकवानपुरमा २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पटक कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भए । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा २ नम्बर क्षेत्रको प्रदेशसभा (क)बाट चुनाव जितेर प्रदेशसभा गए । उनी हाल बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेसले २०७४ यता मकवानपुरको १ र २ नम्बर क्षेत्रबाटै प्रतिनिधिसभा जित्न सकेको छैन ।

अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवार टकाराज थापाले ५ हजार ७०३ अर्थात् कूल खसेको मतको ६ दशमलव ५४ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । २०७९ यता रास्वपाले गाउँ र टोल समिति पनि बनाएको छ । विगतको तुलनामा रास्वपाको समानुपातिक मत बढ्ने आकलन गरिएको छ ।

मत विश्लेषणका आधारमा कांग्रेस र एमालेले एकअर्कालाई मुख्य प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरेका छन् । कांग्रेस र एमाले दुवैले अघिल्लो निर्वाचन जितेका राप्रपाका सिंहलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा राखेका छैनन् ।

२०७९ को वैशाखमा मेयरको चुनाव लडेको र लगत्तै प्रतिनिधिसभामा उठेकाले सिंहलाई जित निकाल्न सहज भएको थियो । आगामी निर्वाचनमा सिंहको मत घट्ने विश्लेषण कांग्रेस र एमालेको छ ।

नेकपा एमालेका मकवानपुर उपाध्यक्ष हिदम लामा एमालेका उम्मेदवार रानाले जित्नेमा ढुक्क देखिए । पार्टीको मजबुत संगठन, अघिल्लो निर्वाचनमा आएको मतपरिणाम र अनुभवी योग्य र उच्च राजनीतिक छवि भएका उम्मेदवारको कारण एमाले जित्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सचिव भीमसेन महतले अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यस वर्ष कांग्रेसको मतमा सुधार आउने दाबी गर्छन् । विगतको निर्वाचनमा ग्रामीण क्षेत्रबाट चुनाव जितेको र हेटौंडा बजार क्षेत्रमा कमजोर बनेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा त्यो अवस्था नरहने उनले बताए । पार्टी आन्तरिक समस्याबाट निस्किएर एक ढिक्का बनेको भन्दै उम्मेदवार डिना विजय उन्मुख रहेको उनले बताए ।

संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका माओवादीका नेता प्रल्हाद लामिछानेले पार्टीले युवा उम्मेदवार उठाएकोले जित्नेमा आशावादी रहेको बताए । माओवादी-१ नम्बर क्षेत्रको बागमती र बकैयामा बलियो र हेटौंडा उपमहानगरपालिका कमजोरको स्थितिमा अध्ययनशील, सुशासनका लागि काम गरेको अनुभव भएका युवा उम्मेदवारले जितका लागि पर्याप्त मत ल्याउने देखिएको उनको भनाइ छ ।

राप्रपा मकवानपुरका सहकोषाध्यक्ष सन्दीप सापकोटा सिंहले दोस्रो पटक पनि चुनाव जित्ने दाबी गर्छन् । प्रतिनिधिसभामा पूरा कार्यकाल बिताउन नपाए पनि विकासका योजना लिएर वा अन्य कुनै कारणले सिंहको जनतासँग नियमित भेटघाट र सम्पर्क रहिरहेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा चुनाव मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सीके राउतलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

सीके राउतलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
धनकुटाका दुई उम्मेदवार जसले आफैंलाई मत हाल्न पाउँदैनन्

धनकुटाका दुई उम्मेदवार जसले आफैंलाई मत हाल्न पाउँदैनन्
उम्मेदवारका चुनावी प्रचार तीव्र, घोषणापत्र लेखन सुस्त

उम्मेदवारका चुनावी प्रचार तीव्र, घोषणापत्र लेखन सुस्त
भोटखोला थुदाम मतदान केन्द्रमा ६३ जना मात्रै मतदाता

भोटखोला थुदाम मतदान केन्द्रमा ६३ जना मात्रै मतदाता
उज्यालो र मितेरी पार्टीका उम्मेदवार नै कांग्रेस पसे

उज्यालो र मितेरी पार्टीका उम्मेदवार नै कांग्रेस पसे
काठमाडौंमा चुनावको तयारी : ‘जहाज उडिसक्यो, सुरक्षित ल्यान्ड बाँकी’

काठमाडौंमा चुनावको तयारी : ‘जहाज उडिसक्यो, सुरक्षित ल्यान्ड बाँकी’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित