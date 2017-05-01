+
आमा गुमाएको आठौं दिनमा अनलाइनखबरकर्मी कमल नेपाललाई पितृशोक 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १९ गते १७:५६

११ माघ, काठमाडौं । अनलाइनखबरका वरिष्ठ संवाददाता कमल नेपालका पिताको पनि निधन भएको छ । ११ माघमा आमा लक्ष्मीकुमारीलाई गुमाएका नेपालका बुबा पाेखनारायणको पनि निधन भएको हो ।

९३ वर्षीय नेपालको आइतबार राति निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । पत्नीको निधन भएको आठौं दिनमा पति पाेखनारायणको पनि आफ्नै निवास बुटवलमा निधन भएको हो ।

उनका चार छोरा र एक छोरी छन् । दिवंगत नेपालको आइतबार राति नै दाहसंस्कार गरिएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । अनलाइनखबर परिवार दिवंगत नेपालप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ ।

साथै, एक साता अवधिमै मातापिता दुवै गुमाएका अनलाइनखबरकर्मी नेपालसहित परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दछ ।

