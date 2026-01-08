युट्युबमा हेर्नुस सुनिल थापाले अभिनय गरेका ‘चिनो’ सहितका १० नेपाली फिल्म

Listen News
0:000:30
News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेता सुनिल थापाको असामयिक निधनमा प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मले दुःख व्यक्त गरेका छन्।
- थापाले अहिलेसम्म १३८ नेपाली फिल्ममा अभिनय गरिसकेका थिए र 'राम नाम सत्य' को छायांकनमा थिए।
- उनको निधनसँगै नेपाली फिल्मको चरित्र चित्रणमा एक युगको अन्त्य भएको छ।
काठमाडौं । अभिनेता सुनिल थापाको असामयिक निधनमा प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मले दुःख व्यक्त गरेका छन् । नेपाली फिल्ममा खलनायक पात्रलाई पुनःपरिभाषित गरिदिएका थापाको निधनसँगै नेपाली फिल्मको चरित्र चित्रणमा एक युगको अन्त्य भएको छ ।
‘मसाल’ बाट नेपाली फिल्ममा डेब्यू गरेका थापाले अहिलेसम्म (छायांकन भैरहेका समेत) १३८ नेपाली फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । शुक्रबारसम्म उनी ‘राम नाम सत्य’ फिल्मको छायांकनमा ब्यस्त थिए । तुलसी घिमिरेको ‘पहाड’ प्रदर्शन तयारीमा छ ।
थापाको निधनसँगै प्रशंसकले उनलाई फिल्ममार्फत सम्झिरहेका छन् । सुनिललाई समर्पित गर्दै उनी अभिनित उत्कृष्ट १० नेपाली फिल्म यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
१) चिनो
२) कान्छा
३) रुद्राक्ष
४) योद्धा
५) करेङ ग्याङ २
६) भैरे
७) सगुन
८) नोटबुक
९) जंगबाज
१०) सुकुम्बासी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4