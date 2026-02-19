ओलीको आरोप- रास्वपाले चुनाव नजित्ने देखेपछि अभद्र व्यवहारबाट तनाव बढाउन खोज्यो

९ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रास्वपाले चुनाव नजित्ने निष्कर्ष निकालेको र सोही अनुसार विभिन्न अराजक गतिविधि गर्न थालेको आरोप लगाएका छन् ।
शनिबार झापाको भद्रपर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले रास्वपाका पछिल्ला व्यवहारहरू अभद्र, अमर्यादित, अशोभनिय खालका व्यवहार देखाउने, तनाव बढाउन खोज्ने जस्ता देखिएको बताए ।
‘मलाई के लाग्छ भने, रास्वपाले चुनाव जितिन्नँ भन्ने निष्कर्ष निकालेको जस्तो लाग्छ । त्यसकारण उसले कतै झण्डा जलाउने, अत्यन्तै अभद्र, अमर्यादित, अशोभनिय खालका व्यवहार देखाउने, तनाव बढाउन खोज्ने, त्यस प्रकारको कुराहरू देखिन थालेको छ,’ ओलीको भनाइ छ ।
रास्वपा चुनाव भाँड्ने स्थितिमा पुगेको अनुमान यतिकै गर्न सकिने ओलीको दाबी छ ।
‘त्यसर्थ उनीहरू चुनाव भाँड्ने स्थितिमा पुगेको यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ हो, उनीहरू आफ्नो पक्षमा नतिजा आउँछ भने चुनाव लड्ने, पक्षमा नतिजा आउँदैन भने चुनाव लड्न नदिने, खालको प्रवृत्तिमा देखिन्छ । मैले केही दिनयताका घटनाक्रम देख्दा रास्वपाले चुनाव भाँड्न खोजेको, जस्तो देखिन्छ,’ ओलीले भने ।
साथै, उनले चुनाव बलजफ्ती हुने विषष नभएको पनि बताए । मतदाताले निर्भय रुपमा चुनावमा भाग लिने वातावरण तयार हुनुपर्ने ओलीको भनाइ छ ।
‘निर्वाचन भनेको बलजफ्ती गर्ने विषय होइन । नियम कानुनभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, शान्तिपूर्ण वातावरण र निष्पक्ष, धाँधलीरहित चुनाव हुनुपर्छ । शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुनुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘मतदाताले निर्भय वातावरणमा बिना कुनै डिस्टबेन्स आफ्नो स्वेच्छाको मत निर्बाध दिन पाउनुपर्छ । त्यो मात्रै निर्वाचन हुन्छ ।’
गणना र मतपरिणाम घोषणासम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया मतदान अघि देखिका प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने पनि उनले भनेका छन् । जुन विषय आफ्नो पार्टीले सधैं उठाउँदै आएको ओलीको भनाइ छ ।
