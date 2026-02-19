संसद् विघटनको मुद्दामा साधारण तारेख तोकिनु अर्थहीन : ओली

९ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट साधारण तारेख तोकिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
श्निबार झापाको भद्रपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले साधारण तारेख तोकिनु व्यवहारिक रुपमा अर्थहीन र प्रयोजनहीन भएको आरोप लगाए ।
‘सर्वोच्च अदालतले त्यत्रो संवैधानिक प्रश्नमा, मुलुक यस्तो जटिलतामा फसेको बेला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला समयमा आउनपर्थ्यो,’ ओलीले भने, ‘निर्वाचनपछि यस मुद्दासम्बन्धी साधारण तारेख व्यवहारिक रुपमा अर्थहीन छ । प्रयोजनहीन छ ।’
सैद्धान्तिक रुपमा पनि भोलिका दिनमा एउटा नजिर बस्ने बताउँदै समयमै न्याय सम्पादन नहुनु म्याद गुज्रिएको औषधिजस्तो हुने जिकिर गरे ।
‘सैद्धान्तिक रुपमा भोलिका लागि सिद्धान्त प्रतिपादन होला । एउटा नजिर त बस्ला । तर, न्याय अर्थपूर्ण हुनुपर्छ । म्याद गुज्रिएको औषधिजस्तो, म्याद गुजारिएको न्याय डेट एक्सपायर्ड हुन्छ,’ ओलीले भने ।
