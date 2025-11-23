+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एसजे मोटो र हिमालयन जाभाद्वारा काठमाडौंको आउटलेट नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते ११:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एसजे मोटो र हिमालयन जाभाले काठमाडौंको आउटलेट नयाँ र परिमार्जित स्वरूपमा फेरि सञ्चालनमा ल्याएका छन्।
  • नयाँ आउटलेटमा ग्राहकले प्रिमियम कफीको स्वाद लिँदै एक आपसमा भेटघाट गर्न सक्नेछन्।
  • एसजे मोटोका संस्थापक सौरभ ज्योतिले काठमाडौंको आउटलेटलाई थप फराकिलो र आकर्षक बनाएको बताए।

११ फागुन, काठमाडौं । एसजे मोटो र हिमालयन जाभाले संयूक्त रुपमा काठमाडौंको आउटलेट नयाँ र परिमार्जित स्वरूपमा फेरि सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

सन् २०२१ मा स्थापना भएको हिमालयन जाभाको आउटलेटलाई अहिले पूर्ण रूपमा नयाँ सजावट र फराकिलो एरियासहित स्तरोन्नति गरिएको छ।

यसको मुख्य उद्देश्य बाइक पारखी र कफी प्रेमीहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याउनु रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

‘काठमाडौंको यो आउटलेटमा  ग्राहकले प्रिमियम कफीको स्वाद लिँदै एक आपसमा भेटघाट गर्न सक्नेछन्’ जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसलाई एउटा सामान्य क्याफे मात्र नभएर उत्कृष्ट लाइफस्टाइल डेस्टिनेसनको रूपमा विकास गर्ने एसजे मोटो र हिमालयन जाभाको साझा दृष्टिकोण हो ।’

नयाँ आउटलेटमा ग्राहकको सुविधा, आपसी भाइचारा र कनेक्टिभिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

यस विषयमा बोल्दै एसजे मोटोका संस्थापक सौरभ ज्योतिले भने, ‘पोखरामा पहिलो संयुक्त आउटलेट खोलेदेखि नै हामीले बाइकर र कफी प्रेमीहरूको समुदाय बढ्दै गएको पाएका छौं। दुवै क्षेत्रप्रतिको यही लगावलाई अझ प्रोत्साहन गर्न र उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्न काठमाडौंको आउटलेटलाई थप फराकिलो र आकर्षक बनाएका हौं।’

‘लामो राइडमा निस्किनुअघि रिफ्रेस हुन होस्, आफ्ना राइडर साथीहरूसँग भेटघाट गर्न होस् वा उत्कृष्ट कफीको मज्जा लिन होस् यस एसजे मोटो र हिमालयन जाभा आउटलेटले सबैलाई एक उत्कृष्ट र फरक अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो आउटलेट अब सर्वसाधारणका लागि पूर्ण रूपमा खुला गरिएको छ।

एसजे मोटो हिमालयन जाभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ब्रिटिश गोर्खाली क्रिकेट लिगलाई ब्रिज इन्टरनेशनलको साथ

ब्रिटिश गोर्खाली क्रिकेट लिगलाई ब्रिज इन्टरनेशनलको साथ
धादिङ बस दुर्घटना : यी हुन् काठमाडौं ल्याइएका २५ घाइतेहरू

धादिङ बस दुर्घटना : यी हुन् काठमाडौं ल्याइएका २५ घाइतेहरू
८ प्रतिशत ब्याज दिनेगरी आईसीएफसी फाइनान्सको ऋणपत्र खुल्यो

८ प्रतिशत ब्याज दिनेगरी आईसीएफसी फाइनान्सको ऋणपत्र खुल्यो
तोलामा ३ हजार २ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन

तोलामा ३ हजार २ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन
स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो
पर्साको वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रभित्र अनिश्चितकालीन कर्फ्यु

पर्साको वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रभित्र अनिश्चितकालीन कर्फ्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित