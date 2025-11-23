कुमारी, रमिताको पिरती, बिगुल, श्री बुकुरो, शिवांशले कति कमाए ?

Listen News
- दिनेश राउत निर्देशित फिल्म 'कुमारी' ले ९ फागुनसम्म देशब्यापी ६३ लाख २४ हजार ७१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
- सुदिप्ता अधिकारी निर्देशित 'रमिताको पिरती' ले सो अवधिमा २५ लाख ५५ हजार ८३ रुपैयाँ कमाइ गरेको छ।
- तीन फिल्म 'बिगुल', 'श्री बुकुरो' र 'शिवांश' ले क्रमशः ८ लाख ९७ हजार ४१०, २ लाख ७२ हजार ९३० र २ लाख ६१ हजार ७५० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
काठमाडौं । पछिल्लो शनिबार अर्थात ९ फागुनसम्मको घरेलु बक्सअफिसको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
जसअनुसार, दिनेश राउत निर्देशित फिल्म ‘कुमारी’ ले सो अवधिसम्म देशब्यापी ६३ लाख २४ हजार ७१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । सोही अवधिमा यसका १९ हजार ३७९ वटा टिकट बिकेका छन् ।
सुदिप्ता अधिकारी निर्देशित ‘रमिताको पिरती’ ले २५ लाख ५५ हजार ८३ रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । यसका ७८०३ वटा टिकट विक्री भएका छन् ।
यसबीच, ३ फिल्मले प्रदर्शन बीचमै स्थगित गरे ।
जसमा, ‘बिगुल’ ले ८ लाख ९७ हजार ४१० रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको छ । यसका २६०९ वटा टिकट बिकेका छन् । ‘श्री बुकुरो’ ले २ लाख ७२ हजार ९३० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसका ८०५ वटा टिकट बिकेका छन् ।
‘शिवांश’ ले २ लाख ६१ हजार ७५० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसका ७८७ वटा टिकट बिकेका छन् ।
