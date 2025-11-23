+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काममा फर्किए राजपाल यादव, थाले ‘वेलकम टु द जंगल’ छायांकन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते १६:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता राजपाल यादवले दिल्ली उच्च अदालतको आदेशपछि 'चेक बाउन्स' मुद्दामा जमानत पाएर मुम्बईमा 'वेलकम टु द जंगल' को छायांकन सुरु गरेका छन्।
  • अदालतले यादवलाई १ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत धरौटी र त्यति नै रकमको जमानीदार पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो र १.५ करोड रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा भइसकेको उल्लेख गरेको थियो।
  • फेब्रुअरी २८ मा यादवले पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन् र फिल्ममा अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ज्याकी श्रफ, दिशा पटानी लगायत ३० भन्दा बढी कलाकारहरू छन्।

मुम्बई । अभिनेता राजपाल यादवले ‘वेलकम टु द जंगल’ को छायांकन सुरु गरेका छन् । ‘चेक बाउन्स’ मुद्दामा जमानत पाएर तिहाड जेलबाट बाहिरिएको केही दिनमै उनी फेरि काममा फर्किएका हुन् ।

मुम्बई पुगेलगत्तै यादवले फिल्मको सुटिङ थालेका हुन् । साथै उनले त्यहाँ फेब्रुअरी २८ मा पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नेछन् ।

दिल्ली उच्च अदालतले ‘चेक बाउन्स’ मुद्दामा यादवको सजाय मार्च १८ सम्मका लागि अन्तरिम रूपमा स्थगित गर्ने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश स्वर्णकान्ता शर्माको इजलासले उनलाई १ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत धरौटी र त्यति नै रकमको एक जना जमानीदार पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

राहत दिने क्रममा अदालतले प्रतिवादीको बैंक खातामा १.५ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको पनि उल्लेख गरेको थियो । रिहा भएपछि यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिलो सार्वजनिक सन्देश दिँदै समर्थक र शुभेच्छुकलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

एएनआईसँग कुरा गर्दै यादवले भारतीय सिनेमामा आफ्नो तीन दशक लामो यात्राबारे बोल्दै चलिरहेको कानुनी विषय पनि उल्लेख गरे । उनले भने, ‘मलाई बाहिर आउन पाउने अवसर मिल्यो । अहिले उच्च अदालतमा रहेको विषयसँग सम्बन्धित कुनै कानुनी प्रश्न भए त्यसको सही र तथ्यपूर्ण जवाफ दिने जिम्मेवारी हाम्रो वकिल भास्कर उपाध्यायलाई दिएको छु । उहाँसँग निरन्तर समन्वयमा रहने जिम्मा पनि मैले उहाँलाई नै दिएको छु ।’

अहमद खान निर्देशित ‘वेलकम टु द जंगल’ मा ३० भन्दा बढी कलाकारको समूह देखिनेछ । कलाकार सूचीमा अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ज्याकी श्रफ, रवीना टन्डन, दिशा पटानी, ज्याक्लिन फर्नान्डेज, अरशद वारसी, परेश रावल र जोनी लिभरलगायत छन् ।

गत नोभेम्बरमा अक्षय कुमारले फिल्मको सेटबाट दिशा पटानीसँगको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका थिए, जहाँ दुवैजना ‘ऊँचा लम्बा कद’ गीतको नयाँ संस्करणमा नाचिरहेको देखिन्थे ।

पोस्टको क्याप्सनमा अक्षयले पूर्व सह-कलाकार क्याट्रिना कैफलाई विशेष रूपमा सम्झँदै ‘हाम्रो क्वीन क्याट्रिनालाई कहिल्यै नबिर्सिने’ उल्लेख गरेका थिए ।

सन् २००७ मा रिलिज भएको मूल फिल्म ‘वेलकम’ मा फिरोज खान, अक्षय कुमार, क्याट्रिना कैफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर र परेश रावल मुख्य भूमिकामा थिए, जसको निर्देशन अनीस बज्मीले गरेका थिए । यसको सिक्वेल ‘वेलकम ब्याक’ सन् २०१५ मा रिलिज भएको थियो, जसमा जोन अब्राहम र श्रुति हासन मुख्य भूमिकामा थिए ।

राजपाल यादव वेलकम टु द जंगल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेलबाट रिहा भएपछि राजपालले गरे काम दिन बलिउडसँग आग्रह

जेलबाट रिहा भएपछि राजपालले गरे काम दिन बलिउडसँग आग्रह
राजपाल यादवलाई डेढकरोड धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

राजपाल यादवलाई डेढकरोड धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश
राजपाल यादवको मुद्दामा आज थुनछेक बहस : छुट्लान वा रिहा होलान ?

राजपाल यादवको मुद्दामा आज थुनछेक बहस : छुट्लान वा रिहा होलान ?
के सलमानले सहयोग गरेर राजपाल यादव जेलमुक्त भएका हुन् ?

के सलमानले सहयोग गरेर राजपाल यादव जेलमुक्त भएका हुन् ?
राजपाल यादवलाई रिहा गर्न अस्वीकार, अझै ४ दिन जेलमा बस्नुपर्ने

राजपाल यादवलाई रिहा गर्न अस्वीकार, अझै ४ दिन जेलमा बस्नुपर्ने
राजपाललाई सघाउन अघि सरे सलमान, अजयसहितका स्टार

राजपाललाई सघाउन अघि सरे सलमान, अजयसहितका स्टार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित