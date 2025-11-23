काममा फर्किए राजपाल यादव, थाले ‘वेलकम टु द जंगल’ छायांकन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेता राजपाल यादवले दिल्ली उच्च अदालतको आदेशपछि 'चेक बाउन्स' मुद्दामा जमानत पाएर मुम्बईमा 'वेलकम टु द जंगल' को छायांकन सुरु गरेका छन्।
- अदालतले यादवलाई १ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत धरौटी र त्यति नै रकमको जमानीदार पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो र १.५ करोड रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा भइसकेको उल्लेख गरेको थियो।
- फेब्रुअरी २८ मा यादवले पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन् र फिल्ममा अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ज्याकी श्रफ, दिशा पटानी लगायत ३० भन्दा बढी कलाकारहरू छन्।
मुम्बई । अभिनेता राजपाल यादवले ‘वेलकम टु द जंगल’ को छायांकन सुरु गरेका छन् । ‘चेक बाउन्स’ मुद्दामा जमानत पाएर तिहाड जेलबाट बाहिरिएको केही दिनमै उनी फेरि काममा फर्किएका हुन् ।
मुम्बई पुगेलगत्तै यादवले फिल्मको सुटिङ थालेका हुन् । साथै उनले त्यहाँ फेब्रुअरी २८ मा पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नेछन् ।
दिल्ली उच्च अदालतले ‘चेक बाउन्स’ मुद्दामा यादवको सजाय मार्च १८ सम्मका लागि अन्तरिम रूपमा स्थगित गर्ने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश स्वर्णकान्ता शर्माको इजलासले उनलाई १ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत धरौटी र त्यति नै रकमको एक जना जमानीदार पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
राहत दिने क्रममा अदालतले प्रतिवादीको बैंक खातामा १.५ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको पनि उल्लेख गरेको थियो । रिहा भएपछि यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिलो सार्वजनिक सन्देश दिँदै समर्थक र शुभेच्छुकलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
एएनआईसँग कुरा गर्दै यादवले भारतीय सिनेमामा आफ्नो तीन दशक लामो यात्राबारे बोल्दै चलिरहेको कानुनी विषय पनि उल्लेख गरे । उनले भने, ‘मलाई बाहिर आउन पाउने अवसर मिल्यो । अहिले उच्च अदालतमा रहेको विषयसँग सम्बन्धित कुनै कानुनी प्रश्न भए त्यसको सही र तथ्यपूर्ण जवाफ दिने जिम्मेवारी हाम्रो वकिल भास्कर उपाध्यायलाई दिएको छु । उहाँसँग निरन्तर समन्वयमा रहने जिम्मा पनि मैले उहाँलाई नै दिएको छु ।’
अहमद खान निर्देशित ‘वेलकम टु द जंगल’ मा ३० भन्दा बढी कलाकारको समूह देखिनेछ । कलाकार सूचीमा अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ज्याकी श्रफ, रवीना टन्डन, दिशा पटानी, ज्याक्लिन फर्नान्डेज, अरशद वारसी, परेश रावल र जोनी लिभरलगायत छन् ।
गत नोभेम्बरमा अक्षय कुमारले फिल्मको सेटबाट दिशा पटानीसँगको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका थिए, जहाँ दुवैजना ‘ऊँचा लम्बा कद’ गीतको नयाँ संस्करणमा नाचिरहेको देखिन्थे ।
पोस्टको क्याप्सनमा अक्षयले पूर्व सह-कलाकार क्याट्रिना कैफलाई विशेष रूपमा सम्झँदै ‘हाम्रो क्वीन क्याट्रिनालाई कहिल्यै नबिर्सिने’ उल्लेख गरेका थिए ।
सन् २००७ मा रिलिज भएको मूल फिल्म ‘वेलकम’ मा फिरोज खान, अक्षय कुमार, क्याट्रिना कैफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर र परेश रावल मुख्य भूमिकामा थिए, जसको निर्देशन अनीस बज्मीले गरेका थिए । यसको सिक्वेल ‘वेलकम ब्याक’ सन् २०१५ मा रिलिज भएको थियो, जसमा जोन अब्राहम र श्रुति हासन मुख्य भूमिकामा थिए ।
