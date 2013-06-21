समानुपातिक सांसद छनोटले हर्क साम्पाङको टाउको दुखाइ

श्रम संस्कृतिले आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा रहेकी समला साम्पाङ राई, आशा लामा लगायतले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मिडियामार्फत आफ्नो आकांक्षा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

२०८२ फागुन २९ गते २१:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ दलहरूले जितेको सिट संख्या निर्धारण गरेपछि श्रम संस्कृति पार्टीमा सांसद आकांक्षीहरूको दौडधुप सुरु भएको छ।
  • पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले समानुपातिक सांसद छनोटमा विवाद हुँदा सामाजिक सञ्जालमा भात खाऊ, मेरो टाउको नखाऊ लेखेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
  • समानुपातिक सांसद बन्ने नाम तीन दिनभित्र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले पार्टीभित्र महिला र जातीय प्रतिनिधित्वसम्बन्धी दबाब र विवाद बढेको छ।

२९ फागुन, सुनसरी । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ दलहरूले जितेको सिट संख्या निर्धारण गरे लगत्तै श्रम संस्कृति पार्टीमा सांसदका आकांक्षीहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । समानुपातिकको बन्द सूचीमा नाम भएका कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू सांसद बन्न पाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

समानुपातिक तर्फ ४ सिट जितेको यो पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई सांसद छनोट टाउको दुखाइ भइसकेको छ । यो कुरा साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक समेत लेखेका छन् ।

सुनसरी–१ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका साम्पाङले लेखेका छन्, ‘भात खाऊ । मेरो टाउको नखाऊ ।’ यति लेखेर चित्त नबुझेर होला उनले अझै प्रष्ट पार्दै लेखेका छन्, ‘समानुपातिक विषयमा रोइलो गर्ने जति सबैलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गर्नेछु । हद भो !’

श्रम संस्कृतिले आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा रहेकी समला साम्पाङ राई, आशा लामा लगायतले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मिडियामार्फत आफ्नो आकांक्षा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

समलाले अध्यक्ष साम्पाङले आफूलाई नै समानुपातिक सांसद बनाउनुपर्ने भन्दै फेसबुकमा पोष्ट समेत गरेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘दाजु (हर्कराज साम्पाङ) कुरा गर्नु छ भन्दा नि पर जा पर जा भन्ने नत्र बहिनी यस्तो समस्या छ, तिमीहरूले दुःख गर्‍यौ, समानुपातिकमा यो समस्या छ । अरू जाओस् भनेर एकपटक सम्झाउनु भयो । मैले कुरा कति राख्न खोज्दा । साम्पाङ भाषाबाट पनि भनिन कि, मैले हरेक कुरामा बचाउने मेरो कुरा सुनुवाइ किन भएन, कारण के हो ? बाध्यता भयो मिडियामा बोलिहालेँ । के म गलतै छु त भने कोही कसैले भन्नुहोला ।’

पार्टीको साधारण सदस्य समलाले धरानका अन्य मिडियालाई पनि समानुपातिक सांसद आफू हुनुपर्ने अडान राख्दै अन्तर्वार्ता दिएकी छन् । उनले बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमा पार्टीमा आफ्नो धेरै योगदान रहेकाले सांसद बन्न पाउनु पर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।

समलाको नाम आदिवासी जनजाति महिलाको १६औं नम्बरमा छ ।

त्यस्तै, बन्दसूचीमा नाम भएकी आशा लामाले समानुपातिकमा आफूलाई नलगे हर्क साम्पाङको घरमा धर्ना बस्ने धम्की दिएको उल्लेख गरेकी छन् । आदिवासी जनजाति महिला तर्फ लामाको नाम तेस्रो नम्बर छ । लामा आफू नै समानुपातिक सांसद हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिन काठमाडौंबाट धरान आएकी छन् ।

प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित अध्यक्ष साम्पाङ, ध्रुवराज राई र आरेन राई तीनै जना आदिवासी जनजाति क्लस्टरका पुरुष हुन् । श्रम संस्कृतिले समानुपातिकका चार मध्ये तीन सांसद महिला पठाउनु पर्ने देखिन्छ । किनभने उसको कुल सात मध्ये ३३.३३ प्रतिशत महिला हुनै पर्दछ ।

लैंगिक मात्र होइन खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू क्लस्टर पनि मिलाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ ।

आयोगले समानुपातिकबाट सांसद बन्नेहरूको नाम तीन दिनभित्र बुझाउन भनेको छ ।

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

