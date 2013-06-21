राष्ट्रव्यापी वृहत् पाशुपत पदयात्रा हुने

वृहत् पाशुपत परिक्रमाका क्रममा देशभरका ६३ सिद्ध स्थल पैदल यात्रा गरिने आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ३० गते १६:५०

३० फागुन, काठमाडौं । पशुपतिनाथको प्रचार-प्रसार गरी आध्यात्मिक पर्यटनको विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौंमा वृहत् पाशुपत पदयात्रा हुने भएको छ । तनहुँको देवघाटमा रहेको महेश–संन्यास आश्रमले शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चैत्र १५ देखि ४० दिने राष्ट्रव्यापी वृहत् पाशुपत परिक्रमा गर्ने जनाएको छ ।

वृहत् पाशुपत परिक्रमाका क्रममा देशभरका ६३ सिद्ध स्थल पैदल यात्रा गरिने आयोजक संस्थाले जनाएको छ । चैत १५ गते पशुपति शङ्कराचार्य मठमा समुद्घाटन, पशुपति पूजन तथा बागमती गङ्गाको विशेष आरती गर्ने र १६ गते पशुपति क्षेत्रबाट पदयात्राको शुभारम्भ हुने महेश–सन्न्यास आश्रमका पीठाधीश स्वामी रमणानन्द गिरीले जानकारी दिए ।

पदयात्राका क्रममा दोलखा भीमसेनको दर्शन गरेर फर्किएपछि सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलान्चोक, जनकपुर लगायतका क्षेत्रमा रहेका सिद्ध लिङ्गको दर्शनसहित पैदल यात्रा गरिने गिरीले बताए ।

पदयात्रामा नेपाल, भारत र बर्माका साधु सन्त, धर्माचार्य तथा श्रद्धालुहरूको उपस्थिति रहने आयोजकले जनाएको छ ।

पशुपतिनाथको प्रचार वृहत् पाशुपत पदयात्रा
निर्वाचन परिणाम : आशा, आक्रोश र आवेगको मिश्रण

निर्वाचन परिणाम : आशा, आक्रोश र आवेगको मिश्रण
निर्वाचन क्षेत्रमै व्यस्त केपी खनाल, भन्छन्- मतदाताका गुनासा र आशिर्वाद लिएर मात्रै फर्कन्छु

निर्वाचन क्षेत्रमै व्यस्त केपी खनाल, भन्छन्- मतदाताका गुनासा र आशिर्वाद लिएर मात्रै फर्कन्छु
मध्यपूर्व तनाव : यूएईमा भ्रामक सूचना फैलाएको आरोपमा एक नेपालीसहित १० जना पक्राउ

मध्यपूर्व तनाव : यूएईमा भ्रामक सूचना फैलाएको आरोपमा एक नेपालीसहित १० जना पक्राउ
जेलबाट छुटेका दीपक मनाङेको ठमेलमा भव्य स्वागत

जेलबाट छुटेका दीपक मनाङेको ठमेलमा भव्य स्वागत
औषधि उत्पादनका लागि सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न व्यवसायीको माग

औषधि उत्पादनका लागि सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न व्यवसायीको माग
किताबको अँगालोबाट फुस्किँदा : एक पाठकीय अनुभूति

किताबको अँगालोबाट फुस्किँदा : एक पाठकीय अनुभूति

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर
सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

