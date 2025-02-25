मध्यपूर्व युद्धको असर : बहराइन र साउदीको फर्मुला वान इभेन्ट रद्द

- मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण फर्मुला वानले बहराइन र साउदी अरेबियामा हुने अप्रिलको दुई ग्राँ प्रि रद्द गरेको छ ।
- फर्मुला वानले यी दुई इभेन्ट पुनःतालिका नगर्ने र प्रतिस्थापन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
- यी इभेन्ट रद्द हुँदा फर्मुला वानलाई १०० मिलियन पाउन्डभन्दा बढी आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ ।
१ चैत, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धका असर अन्तर्राष्ट्रिय मोटरस्पोर्टमा पनि परेको छ। जसको कारण अप्रिलमा हुने तय भएका फर्मुला वानको दुई इभेन्ट रद्द भएको छ ।
बहराइनमा हुने बहराइन ग्राँ प्रि र साउदी अरेबियामा हुने साउदी अरेबिया ग्राँ प्रि रद्द गरिएको हो ।
फर्मुला वान (एफ वान) ले सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कन पछि उक्त क्षेत्रभरि जारी द्वन्द्वका कारण यी दुवै प्रतियोगिता आयोजना गर्न सुरक्षित नभएको निष्कर्षमा पुगेको जनाएको छ ।
बहराइनको बहराइन इन्टरनेशनल सर्किटमा हुने प्रतियोगिता अप्रिल १०-१२ का लागि तय गरिएको थियो, भने साउदी अरबको जेद्दाहमा हुने अर्को प्रतियोगिता त्यसको एक सातापछि आयोजना हुने कार्यक्रम थियो ।
फर्मुला वानले यी दुई इभेन्ट पुनःतालिका (रिसेड्युल) नगर्ने र अन्य कुनै इभेन्टले प्रतिस्थापन पनि नगर्ने जनाएको छ ।
त्यसैले यस सिजनको एफ वान क्यालेन्डरमा २२ प्रतियोगिता मात्र हुनेछ । मार्च २७-२९ मा हुने जापानिस ग्राँ प्रि र मे १–३ मा हुने मायमी ग्राँ प्रि को बीचमा पाँच साताको अन्तर हुने छ।
एफ वान का अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्टेफानो डोमेनिकालीले यो कठिन निर्णय भएको बताए । ‘यो निर्णय लिन निकै कठिन थियो, तर मध्यपूर्वको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा यो नै सही निर्णय हो’ उनले भने, ‘म यस अवसरमा फेडेरेसन इन्टरनेनसल डे अटोमोबाइल (एफआईए) र हाम्रा उत्कृष्ट प्रमोटरहरूलाई उनीहरूको सहयोग र पूर्ण समझदारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । उनीहरू सधैंझैं ऊर्जा र उत्साहका साथ हामीलाई स्वागत गर्न उत्साहित थिए । परिस्थिति अनुकूल भएलगत्तै हामी फेरि त्यहाँ फर्किन आतुर छौँ ।’
बहराइन इन्टरनेसनल सर्किटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेख सल्माल बिन इसा अल खालिफाले फर्मुला वानको निर्णयलाई पूर्ण समर्थन गर्ने र एफ वान र एफआईएको सहयोग तथा दीर्घकालीन साझेदारीप्रति आभारी रहेको बताए ।
उनले एफ वान फेरि बहराइन फर्किँदा विश्वभरका दर्शकलाई बहराइनमा स्वागत गर्न उत्साहित रहेको पनि बताए ।
यी दुई इभेन्ट रद्द हुँदा व्यावसायिक रूपमा एफ वान लाई लाई १०० मिलियन पाउन्डभन्दा बढीको आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ। बहराइन र साउदी अरब एफ वान क्यालेन्डरका सबैभन्दा ठूलो होस्टिङ शुल्क तिर्ने देशहरूमध्ये पर्दछन् । उक्त रकम खेलको आम्दानी संरचनाअनुसार ११ टोली र एफ वान बीच बाँडिने गर्दछ।
साउदी अरबका खेलमन्त्री प्रिन्स अब्दुलाजिज बिन तुर्की अल पैसलले पनि फर्मुला वानले लिएको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताएका छन् । साथै उनले यसअघि आयोजना गरिएका पाँच संस्करणको सफलतालाई निरन्तरता दिँदै जेद्दामा फेरि प्रतियोगिता आयोजना गर्न साउदी अरब पूर्ण रूपमा तयार रहेको पनि बताए ।
