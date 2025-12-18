नागरिक लगानी कोष र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच उपदान कोष सञ्चालन सम्झौता

२०८२ चैत २ गते १७:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नागरिक लगानी कोष र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच उपदान कोष व्यवस्था एवम् सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
  • सम्झौतामा कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्रा.डा.राजीव श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे।
  • कोषले वार्षिक कट्टा गरी प्राप्त रकम शिक्षक तथा कर्मचारीको खातामा अद्यावधिक गर्ने र ऋण सापटी सुविधा पनि उपलब्ध गराउनेछ।

२ चैत, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच उपदान कोष व्यवस्था एवम् सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेसमेतको उपस्थितिमा सोमबार भएको उक्त सम्झौतामा कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्रा.डा.राजीव श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौता पश्चात विश्वविद्यालयबाट वार्षिक रूपमा कोष कट्टा गरी प्राप्त भएका रकम सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीको खातामा कोषले अद्यावधिक गर्नेछ । कोष ऐनअनुसार कोषमा योगदान गरेको रकमबाट आर्जन गरेको ब्याज तथा प्रतिफल शिक्षक तथा कर्मचारीको कोषमा रहेको खातामा जम्मा गर्नेलगायतका अतिरिक्त सुविधा कोषले उपलब्ध गराउनेछ ।

विश्वविद्यालयका स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कोषको नियमानुसार पाउने वा प्रदान गर्ने ऋण सापटी पनि कोषले प्रदान गर्नेछ । त्यसैगरी विद्यालयको सिफारिसमा सेवानिवृत शिक्षक, कर्मचारीलाई उपदान रकम कोषले भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय नागरिक लगानी कोष
केयूमा स्नातकोत्तर तहमा फिल्मको पढाइ हुँदै, बोर्डले छात्रवृत्ति दिने

केयूमा स्नातकोत्तर तहमा फिल्मको पढाइ हुँदै, बोर्डले छात्रवृत्ति दिने
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आजदेखि एआई सम्मेलन

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आजदेखि एआई सम्मेलन
काठमाडौं विश्वविद्यालयका ८२ जना शिक्षक तथा कर्मचारी सम्मानित

काठमाडौं विश्वविद्यालयका ८२ जना शिक्षक तथा कर्मचारी सम्मानित
काठमाडौं विश्वविद्यालयको ३१औँ दीक्षान्त समारोह आज

काठमाडौं विश्वविद्यालयको ३१औँ दीक्षान्त समारोह आज
केयूको ३१औं दीक्षान्त २४ मंसिरमा, २ हजार २ सय ९ जना विद्यार्थी दीक्षित हुने

केयूको ३१औं दीक्षान्त २४ मंसिरमा, २ हजार २ सय ९ जना विद्यार्थी दीक्षित हुने
केयूमा १५ प्रतिशत विद्यार्थी बढे, १२ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी दीक्षित

केयूमा १५ प्रतिशत विद्यार्थी बढे, १२ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी दीक्षित

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !
तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

