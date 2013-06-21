+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकी नौसेनाले जहाज मर्मतमा रोबोट परिचालन गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १७:१३

३ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी नौसेनाले आफ्ना युद्धपोतहरूको मर्मतसम्भार र रेखदेखलाई तीव्र बनाउन पिट्सबर्गस्थित ‘गेको रोबोटिक्स’ सँग हालसम्मकै ठूलो सम्झौता गरेको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको जानकारी अनुसार यो पाँच वर्षे सम्झौता ७ करोड १० लाख डलर बराबरको रहेको छ ।

यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा ५ करोड ४० लाख डलरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । नौसेनाले विशेषगरी प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका १८ वटा युद्धपोतहरूको अवस्था निगरानी गर्न यी रोबोट र सेन्सरहरूको प्रयोग गर्नेछ ।

गेको रोबोटिक्सका संस्थापक जेक लुसारारियनका अनुसार यी रोबोटहरूले जहाजका प्रत्येक स्थानमा पुगेर विस्तृत विवरण संकलन गर्नेछन् र त्यसको आधारमा ‘डिजिटल ट्विन’ तयार पारिनेछ ।

यस प्रविधिले जहाजमा समस्या आउनुअघि नै मर्मतका लागि सुझाव दिनेछ, जसले गर्दा समय र लागत दुवै बचत हुनेछ । हाल अमेरिकी नौसेनाका ४० प्रतिशत जहाजहरू मर्मतका कारण प्रयोगविहीन छन् ।

नौसेनाले सन् २०२७ सम्ममा ८० प्रतिशत जहाजहरूलाई सधैँ तयारी अवस्थामा राख्ने लक्ष्य लिएको छ, जसमा यो रोबोटिक्स प्रविधि कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
अमेरिकी नौसेना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

'शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?'

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित