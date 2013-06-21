+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

समग्र देशको सम्भावनालाई अघि बढाउनुपर्छ : रास्वपा सांसद कुँवर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १७:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले नयाँ सरकारले विकास र बजेट विनियोजन देशभर सन्तुलित रुपमा गर्नुपर्ने बताइन्।
  • उनले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता पिछडिएका क्षेत्रका सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
  • सांसद कुँवरले सबै क्षेत्रलाई बराबर रुपमा हेर्नु राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गरिन्।

५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नवनिर्वाचित सांसद  श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले नयाँ सरकारले विकास र बजेट विनियोजन गर्दा देशभर सन्तुलित रुपमा गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

बिहीबार नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाका समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो ।

शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन् ।

उनले  लुम्बिनी प्रदेशसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता पिछडिएका क्षेत्रका सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा हेर्नु राज्यको दायित्व रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी समग्र देशको लागि देशको आवश्यकता के छ भनेर बजेट र विकास विनियोजन गर्छौ । लुम्बिनी प्रदेश मात्रै नभएर कर्णली, सुदूरपश्चिमदेखी लिएर पिछडिएको क्षेत्रमा पनि हामीले आफ्नो सम्भावनाहरुलाई लिएर जानुपर्छ । सबैलाई बराबर रुपमा हेर्नुपर्छ,’ सांसद कुँवरले भनिन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
रास्वपा श्रद्धा कुँवर क्षेत्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित