भीम, विनोद र तृतको अर्धशतकमा आर्मीको सहज जित

- त्रिभुवन आर्मी क्लबले पीएम कप क्रिकेटमा गण्डकीलाई ७ विकेटले हराउँदै लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ।
- आर्मीले ३४ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर २१० रनको लक्ष्य पूरा गरेको थियो।
- गण्डकीले ४९ ओभरमा ४ बलमा २०९ रन बनाएको थियो, अर्जुन कुमालले ६७ र दीपक डुम्रेले ५१ रन बनाए।
१२ चैत, काठमाडौं । भीम सार्की, कप्तान विनोद भण्डारी र तृतराज दासको अर्धशतक मद्दतमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले पीएम कप क्रिकेटमा लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ ।
तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा आर्मीले गण्डकीमाथि ७ विकेटको सहज जित हासिल गरेको हो । गण्डकीले दिएको २१० रनको लक्ष्य आर्मीले ३४ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
भीमले अविजित ५४ रन बनाए । त्यसअघि ओपनरद्वय तृतराज दासले ५१ र विनोद भण्डारीले ५८ रन बनाएर आउट भए । यी दुई मिलेर पहिलो विकेटका लागि ११० रनको साझेदारी गरेका थिए ।
गण्डकीका सुवास भण्डारीले २ विकेट लिँदा कप्तान बिपिन खत्रीले १ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले अर्जुन कुमाल र दीपक डुम्रेको अर्धशतक मद्दतमा ४९ ओभरमा ४ बलमा अलआउट भएर २०९ रन बनाएको थियो ।
अर्जुनले लगातार दोस्रो अर्धशतक बनाउने क्रममा ६७ रन बनाए । दीपकले ५१ रन बनाए ।
आर्मीका आकाश चन्द र शाहब आलमले ३-३ विकेट लिँदा कुशल मल्लले २ विकेट लिए ।
आर्मीले पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएको थियो ।
