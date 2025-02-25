पीएम कप क्रिकेट :

फरक भूमिकामा छाएका शंकर, बागमतीविरुद्ध ‘म्याच विनिङ’ शतक

२०८२ चैत १२ गते १८:३४ २०८२ चैत १२ गते १८:३४

प्रतिक भट्ट

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पुलिस क्लबले पीएम कप २०२६ को दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशलाई २६६ रनको लक्ष्य ४४ ओभरमा पूरा गर्दै जित हासिल गरेको छ।
  • शंकर रानाले ओपनिङमा शतक प्रहार गर्दै पुलिसको जितमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् भने दिनेश खरेलले अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका छन्।
  • बागमती प्रदेशले फिल्डिङमा पाँच–छ वटा क्याच छुटाउँदा र रन खर्चिँदा २६५ रनमा अलआउट भएको छ र कप्तान सन्दीप लामिछानेले फिल्डिङलाई डिजास्टर भनेका छन्।

१२ चैत, काठमाडौं । पीएम कप २०२६ को पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग पराजित भएपछि नेपाल पुलिस क्लबले लगातार दोस्रो जित हासिल गर्ने क्रममा बिहीबार बागमती प्रदेशलाई पराजित गरेको छ ।

माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले २६६ रनको लक्ष्य ४४ ओभरमा पूरा गर्‍यो । पुलिसको जितमा आजपनि दिनेश खरेलको अलराउन्ड प्रदर्शन रह्‍यो ।

पहिलो जितमा पनि शानदार प्रदर्शन गरेका दिनेशले आजको खेलमा पनि त्यही लयलाई निरन्तरता दिए । उनीसँगै ओपनिङमा आएका शंकर रानाको प्रदर्शन अझ विशेष रह्‍यो । किनभने उनले पुलिसको जितमा शतक प्रहार गरे ।

मिडल अर्डरमा खेल्ने शंकर आजको खेलमा ओपनिङमा पठाइएका थिए । फरक भूमिकामा दिइएको उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्दै उनले दिनेशसँग मिलेर संयमित सुरुवात गर्दै इनिङ ठूलो बनाए र म्याच विनिङ शतक प्रहार गरे ।

खेलपछि कुरा गर्दै उनले दिइएको भूमिका अनि खेलको परिस्थिति अनुसार आफूले योगदान दिएको उल्लेख गरे । ‘अब टिमको आवश्यकता अनुसार कहिले माथि कहिले तल खेल्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा कन्फिडेन्स हो, आफैंमा विश्वास राखेको थिएँ’ शंकरले भने ।

माथिल्लो मुलपानीमा ‘ट्रिकी’ मानिएको २६६ रनको लक्ष्य पछ्याउन शंकरले एंकरिङ भूमिका निर्वाह गरे भने दिनेशबाट पनि राम्रो साथ पाए । ‘दिनेश र मेरो सुरुदेखि नै टिकेर खेल्ने र इनिङ लामो बनाउने योजना थियो । त्यही अनुरुप सफल भयौं’ शंकरले थपे ।

विपक्षी कप्तान सन्दीप लामिछानेले पनि शंकर रानाको इनिङको प्रशंसा गरे। ‘शंकर एकदम म्याचुएर्ड खेलाडी हुन्, कसरी खेल्ने भन्ने उसलाई थाहा छ । घरेलु क्रिकेटमा त उसको प्रदर्शन निकै राम्रो छ, स्तर नै अर्कै छ । बारम्बर आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्’ सन्दीपले भने ।

यी दुई मिलेर पहिलो विकेटका लागि १५९ रनको साझेदारी गरेका थिए जसले पुलिसलाई खेलबाट बाहिर जानै दिएन ।

विशेषगरी नेपाल पुलिस क्लब खेलाडी चोटका कारण संकटमा पर्दा यो जित निकाल्न शंकरको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । कुशल भुर्तेल र गुल्शन झा चोटका कारण टिममा नहुँदा पुलिस समस्यामा परेका थिए ।

धेरै पहिले ओपनिङमा खेल्ने गरेका तर पछिल्लो समय मिडल अर्डरमै आफूलाई प्रमाणित गरेका शंकरलाई लामो समयपछि टिमले स्टेप अप गराउँदै ओपनिङमा पठाएको थियो ।

शंकरले एक महिनाको अवधिमा दोस्रो शतक प्रहार गरेका हुन् । उनले गत महिना जय ट्रफीमा एपीएफ क्लबविरुद्ध पनि शतक प्रहार गरेका थिए । त्यस प्रतियोगितामा मध्यक्रममा खेल्दा शतक बनाएका शंकरले आज भने ओपनिङ पोजिसनमा शतक बनाए ।

अर्कोतर्फ दिनेश खरेलले लगातार दोस्रो खेलमा अलराउन्ड भूमिका खेल्दै ब्याटिङमा ७० रन अनि बलिङमा ३ विकेट समेत लिए । पहिलोपटक पीएम कप खेलिरहेका दिनेश राम्रो लयमा पनि देखिएका छन् । अघिल्लो खेलमा पनि दिनेशले अलराउन्ड प्रदर्शन गर्दै पुलिसलाई जित दिलाएका थिए ।

फिनिसिङ र फिल्डिङमा चुक्यो बागमती

पुलिसविरुद्धको खेलमा बागमतीले मध्यम सुरुवात गर्दै पावरप्लेमा ६७-२ को अवस्थामा थियो । त्यसपछि दोस्रो पावरप्लेको पूर्वार्द्धमा बागमतीले शानदार ब्याटिङ गर्दै राम्रो योगफलतर्फ अघि बढिरहेको थियो ।

इशान पान्डे र पवन थापा अर्धशतक बनाएर खेलिरहेका थिए । यी दुई मिलेर १२४ रनको साझेदारी समेत बनाइसकेका थिए । इशान ७० रन बनाएर आउट भएपछि बागमती सम्हालिन सकेन । पवन थापा पनि ७९ रन बनाएर आउट भए । बागमती ४ ओभर अगावै अलआउट हुँदै २६५ रन बनायो ।

बागमतीका कप्तान सन्दीपले ३०० रन बनाउनबाट चुकेको बताए । ‘ब्याटिङका लागि उपयुक्त विकेट थियो । ३२० देखि ३३० रन सम्म बनाउने सोचेका थियौं । इशानको विकेट गएपछि रिकभर नै हुन पाएन, राम्रो अवस्थामा हुँदादेखि हामी ५० ओभर पनि खेल्न सकेनौं’ सन्दीपले खेलपछि भने ।

ब्याटर इशानले पनि आफू आउट भएपछि मोमेन्टम बिग्रिएको बताए । ‘म क्रिजमा सेट ब्याटरको रूपम थिएँ, मैले नै विकेट फाल्न पुगें । त्यहाँबाट पुनरागमन गर्नै सकेनौं’ इशानले भने ।

इशानले ब्याटिङमा सिनियर खेलाडीले स्टेप अप गर्नुपर्ने बताए । ‘शीर्ष ४ बाट एकजनाले पनि शतक नहान्नु भनेको विभागीय टिमसँग खेल्न राम्रो ब्यालेन्स नै नहुनु हो’ उनले थपे ।

यस्तै बागमती प्रदेशले फिल्डिङमा पनि खराब प्रदर्शन गर्‍यो । बागमतीले धेरै क्याचहरू छुटायो भने फिल्डिङमा ओभर थ्रो मा रन धेरै खर्चेको थियो ।

कप्तान सन्दीपले फिल्डिङ निकै खराब भएको बताए । ‘फिल्डिङमा हाम्रो डिजास्टर नै भयो । ५-६ वटा क्याचहरू छुटेका छन् । विपक्षी टिममा ब्याटरको पनि कमी थियो । टिमको हिसाबले सबैजना जिम्मेवार छौं’ सन्दीपले भने ।

सन्दीपले आगामी खेलहरूमा गल्ती सुधार्दै जाने बताएका छन् । ‘हामीले सानो एउटा मार्जिन अफ एरर घटाउन जरुरी छ । टिममा सबैले सल्लाह गर्नुपर्ने विषयका रूपमा छ त्यो । आगामी खेलमा राम्रो बनाउँदै जानेछौं’ उनले भने ।

प्रतियोगितामा तेस्रो खेल खेलेको बागमतीको यो दोस्रो हार हो । पहिलो खेलमा एपीएफसँग पराजित भएको बागमतीले दोस्रो खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गरेको थियो ।

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
फरक भूमिकामा छाएका शंकर, बागमतीविरुद्ध ‘म्याच विनिङ’ शतक

फरक भूमिकामा छाएका शंकर, बागमतीविरुद्ध ‘म्याच विनिङ’ शतक

शंकरको शतक, दिनेशको अलराउन्ड प्रदर्शनमा पुलिसको जित

शंकरको शतक, दिनेशको अलराउन्ड प्रदर्शनमा पुलिसको जित

भीम, विनोद र तृतको अर्धशतकमा आर्मीको सहज जित

भीम, विनोद र तृतको अर्धशतकमा आर्मीको सहज जित

एन्फा अध्यक्षका उम्मेदवार दीर्घ केसीले भने- झापा निर्वाचनमा भाग लिन जाँदैनौं

एन्फा अध्यक्षका उम्मेदवार दीर्घ केसीले भने- झापा निर्वाचनमा भाग लिन जाँदैनौं

खेलकुद सुशासनमा पटक-पटक ‘फाउल’

खेलकुद सुशासनमा पटक-पटक ‘फाउल’

अध्यक्षका उम्मेदवार कुमार पक्ष एन्फा निर्वाचनमा सहभागी नहुने

अध्यक्षका उम्मेदवार कुमार पक्ष एन्फा निर्वाचनमा सहभागी नहुने

ट्रेन्डिङ

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)
ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन

ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन
पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा

पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा
मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई

मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई
वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित

वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित
प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नासा नेपालको शुभकामना

प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नासा नेपालको शुभकामना

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

