+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

२०८२ चैत १७ गते १३:५९ २०८२ चैत १७ गते १३:५९
डा. अस्मिता पाण्डे

डा. अस्मिता पाण्डे निःसन्तान तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ

Shares

पिसाबको संक्रमण समयमै उपचार गरे सामान्यतया खतरनाक हुँदैन तर उपचार नगरेमा जोखिम धेरै बढ्छ ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण ८ देखि १० प्रतिशत महिलामा देखिन्छ र समयमै उपचार नगरे बच्चा र आमालाई गम्भीर असर पार्न सक्छ।

गर्भावस्था हरेक महिलाको जीवनको सबैभन्दा सुन्दर र भावनात्मक यात्रा हो । यस अवधिमा महिलाको शरीरमा धेरै प्रकारका शारीरिक तथा हर्मोनल परिवर्तन हुन्छन् जसले नयाँ जीवनको विकासलाई सहयोग गर्छन् ।

तर यही परिवर्तनले केही स्वास्थ्य समस्या पनि निम्त्याउन सक्छन् । ती मध्ये सबैभन्दा आम समस्या हो, पिसाबको संक्रमण । यो समस्या गर्भवती महिलाहरूमा अरू समयको तुलनामा धेरै बढी देखिन्छ । करिब ८ देखि १० प्रतिशत गर्भवती महिलालाई यो समस्या प्रभावित पार्न सक्छ ।

यदि समयमै यसको ध्यान दिइएन भने यसले आमालाई मात्र होइन, गर्भमा रहेको बच्चालाई पनि गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी हुन्छ ?

गर्भावस्थामा महिलाको शरीरमा मुख्य हर्मोनको स्तरमा ठूलो परिवर्तन आउँछ । विशेषगरी प्रोजेस्टेरोन नामक हर्मोन बढ्दा मूत्रनली र पिसाब थैलीका मांसपेशीहरू सुस्त भइदिन्छन् । यसले पिसाब राम्रोसँग बग्न दिँदैन र पिसाब थैलीमा केही मात्रा बाँकी रहन्छ ।

बाँकी रहेको पिसाबमा ब्याक्टेरिया सजिलै बढ्न थाल्छन् । गर्भाशय बढ्दै जाँदा यसले पिसाब थैलीमाथि दबाब दिन्छ जसले पिसाब पूरै खाली हुन दिँदैन । यस अवस्थालाई पिसाबको स्थिरता भनिन्छ ।

यसबाहेक गर्भावस्थामा पिसाबमा ग्लुकोज र प्रोटिनको मात्रा बढ्छ, जसले ब्याक्टेरियालाई बढ्न थप मद्दत गर्छ । सामान्य अवस्थामा पिसाब एसिडिक हुन्छ, जसले संक्रमणबाट बचाउँछ तर गर्भावस्थामा यो क्षमता कम हुन्छ ।

महिलाको प्रतिरक्षा प्रणाली तुलनात्मकरुपमा कमजोर हुन्छ, किनकि शरीरको उर्जा बच्चाको विकासमा लागेको हुन्छ । यी सबै कारणले सामान्य समयमा भन्दा गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमणको जोखिम आठदेखि दश गुणा बढी हुन्छ ।

मुख्य ब्याक्टेरिया मलाशयबाट आउने ‘इ-कोला’ई हो जसले ८० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमण गराउँछ ।

अर्को कारण हो, यौन सम्पर्क । यौन सम्पर्कपछि मूत्रमार्गमा ब्याक्टेरिया सजिलै प्रवेश गर्न सक्छन् । यदि पहिलेदेखि नै पिसाबको संक्रमण भइरहने समस्या छ, मधुमेह छ वा बस्ने वातावरण फोहोर छ भने जोखिम झन् बढ्छ । पानी कम पिउने बानीले पनि पिसाब कम बग्ने भएकाले कीटाणु हट्न पाउँदैनन् । यी सबै शारीरिक परिवर्तनले गर्भवती महिलालाई यो समस्याप्रति संवेदनशील बनाउँछन् ।

कुन त्रैमासिकमा यो समस्या बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थालाई तीन भागमा विभाजन गरिन्छ । पहिलो त्रैमासिक अर्थात् सुरुवाती तीन महिना, दोस्रो त्रैमासिक अर्थात् मध्य तीन महिना र तेस्रो त्रैमासिक अर्थात् अन्तिम तीन महिना । पिसाबको संक्रमण सबै त्रैमासिकमा हुन सक्छ तर यो पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा बढी देखिन्छ ।

कारण भनेको, यो समयमा गर्भाशयले पिसाब थैलीलाई दबाउन थाल्छ र हर्मोनल परिवर्तन मुख्य रूपमा सक्रिय हुन्छन् । छैटौं हप्तादेखि चौबिसौं हप्तासम्म यो जोखिम सबैभन्दा उच्च हुन्छ । दोस्रो त्रैमासिकमा मिर्गौलाको संक्रमण सबैभन्दा बढी देखिन्छ । यो समयमा गर्भाशयको आकार बढेर मूत्रनलीलाई थिच्ने भएकाले पिसाब माथि फर्किने समस्या बढ्छ ।

तेस्रो त्रैमासिकमा पनि समस्या हुन सक्छ तर अलि कम हुन्छ किनकि शरीरले केही अनुकूलन गरिसकेको हुन्छ । तर यदि पहिले नै संक्रमण छ भने यो समयमा जटिल बन्न सक्छ । नियमित जाँचले जुनसुकै त्रैमासिकमा पनि समस्या पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

संक्रमण हुँदा देखिने लक्षणहरू के हुन् ?

पिसाबको संक्रमण हुँदा धेरैजसो महिलालाई लक्षण देखिन्छन् तर केहीमा लक्षण नै देखिँदैनन् जसलाई लक्षणविहीन संक्रमण भनिन्छ । लक्षण देखिएमा सबैभन्दा पहिले पिसाब गर्दा पोल्ने, दुखाइ वा चिलाउने महसुस हुन्छ । पिसाब बारम्बार लाग्छ तर थोरै मात्रा आउँछ । पिसाब तीब्र गतिमा लाग्छ र रोक्न गाह्रो हुन्छ । पिसाबको रङ बादलो, गाढा वा दुर्गन्धयुक्त हुन्छ ।

कहिलेकाहीँ पिसाबमा रगत देखिन सक्छ । तल्लो पेटमा दुखाइ वा ऐंठन महसुस हुन्छ । यी लक्षणहरू सामान्य गर्भावस्थाको बारम्बार पिसाब लाग्ने समस्यासँग मिल्दाजुल्दा हुन्छन् तर जलन र दुखाइले संक्रमणको संकेत दिन्छन् ।

यदि संक्रमण मिर्गौलासम्म पुग्यो भने ज्वरो आउँछ, ढाडको तल्लो भाग दुख्छ, बान्ता हुन्छ र कमजोरी महसुस हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई मिर्गौलाको संक्रमण भनिन्छ जुन गम्भीर हुन्छ । लक्षण नदेखिए पनि नियमित पिसाब जाँचबाट संक्रमण पत्ता लाग्न सक्छ । लक्षण देखिएमा ढिलो नगरी ध्यान दिनु पर्छ किनकि यो सजिलै माथि फैलिन सक्छ ।

कति जोखिमपूर्ण ?

पिसाबको संक्रमण समयमै उपचार गरे सामान्यतया खतरनाक हुँदैन तर उपचार नगरेमा जोखिम धेरै बढ्छ । आमालाई मिर्गौलाको संक्रमण हुनसक्छ जसले, सेप्सिस, रक्तचाप बढ्ने, किड्नीको क्षति जस्ता समस्या निम्त्याउछ । गम्भीर अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

त्यो मात्र होइन, बच्चालाई पनि असर पर्छ । समय अगावै प्रसव हुन सक्छ, बच्चाको तौल कम हुन सक्छ र जन्मपछि स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छन् । लक्षणविहीन संक्रमण पनि उपचार नगरे २५ प्रतिशतसम्म मिर्गौलाको संक्रमणमा बदलिन सक्छ । यसले गर्भावस्थालाई जटिल बनाउँछ । त्यसैले यो समस्या सामान्य लागे पनि यसलाई हल्का लिनु हुँदैन । नियमित जाँच र उपचारले यी जोखिमहरूलाई पूरै घटाउन सकिन्छ ।

कुन अवस्थामा चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ ?

कुनै पनि लक्षण देखिए तुरुन्त स्त्री रोग विशेषज्ञ वा प्रसूति विशेषज्ञ कहाँ जानुपर्छ । पिसाब पोल्ने, बारम्बार पिसाब लाग्ने, ज्वरो आउने वा ढाड दुख्ने जस्ता कुनै पनि संकेतले चिकित्सकसँग परामर्श लिनु आवश्यक छ । गर्भावस्थाको नियमित चेकअपमा हरेक पटक पिसाबको जाँच गर्नुपर्छ ।

जाँचका लागि पिसाबको नमूना लिइन्छ । यसलाई माइक्रोस्कोपमा हेरेर सेता रक्तकोष र ब्याक्टेरिया पत्ता लगाइन्छ । कल्चर परीक्षणबाट कुन ब्याक्टेरिया हो र कुन औषधिले काम गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ । लक्षण नभए पनि गर्भावस्थाको सुरुमा एक पटक यो जाँच अनिवार्य छ । यदि संक्रमण दोहोरियो भने थप जाँच गर्नुपर्छ । ढिलो नगरी चिकित्सकसँग कुरा गर्दा समस्या सजिलै समाधान हुन्छ ।

उपचार कसरी हुन्छ ?

पिसाबको संक्रमणको उपचार मुख्य रूपमा एन्टिबायोटिक्सबाट हुन्छ तर गर्भावस्थामा सबै औषधि सुरक्षित हुँदैनन् । चिकित्सकले गर्भको अवस्था, संक्रमणको प्रकार र जाँच रिपोर्ट हेरेर मात्र सुरक्षित औषधि दिन्छन् । सामान्यतः सात दिनसम्मको कोर्स दिइन्छ ।

मिर्गौलाको संक्रमण भएमा अस्पतालमा भर्ना गरेर नसाबाट औषधि दिनु पर्ने हुन सक्छ । उपचारपछि फेरि जाँच गरेर संक्रमण पूरै निको भएको पुष्टि गर्नु पर्छ ।उपचारसँगै प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ जसले पिसाब बगाउन मद्दत गर्छ ।

संक्रमणबाट बच्नका लागि के गर्ने ?

– सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो, प्रशस्त पानी पिउनु । दिनमा कम्तीमा दुईदेखि तीन लिटर पानी पिउँदा पिसाब बारम्बार बग्छ र कीटाणु बाहिर निस्किन्छन् ।

-सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । शौचालय प्रयोगपछि अगाडिबाट पछाडितिर पुछ्नुपर्छ जसले मलाशयका कीटाणु मूत्रमार्गमा नआउन् ।

– यौन सम्पर्कपछि तुरुन्त पिसाब फेर्नुपर्छ । यौनाङ्गको सरसफाइ दैनिक गर्नुपर्छ ।

– राम्रोसँग पकाएको खाना खानुपर्छ र मधुमेह नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।

– नियमित चेकअपमा पिसाब जाँच गराउनुपर्छ ।

यी साना कदमले ठूलो संक्रमणबाट बचाउँछन् र गर्भावस्थालाई सजिलो बनाउँछन् ।

गर्भावस्था
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

