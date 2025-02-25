उडनाभको निर्णायक गोलमा जर्मनीले घानालाई हरायो

- डेनिस उडनाभले ८८औं मिनेटमा निर्णायक गोल गर्दै जर्मनीलाई घानामाथि २-१ को जित दिलाए ।
- काई हाभेर्ट्जले पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा पेनाल्टीमार्फत गोल गरेपछि जर्मनीले अग्रता लिएको थियो ।
- अब्दुल फाटावुले ७०औं मिनेटमा घानाका लागि बराबरी गोल गरेपछि खेल रोमाञ्चक बनेको थियो ।
१७ चैत, काठमाडौं । डेनिस उडनाभले बेन्चबाट आएर निर्णायक गोल गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा जर्मनीले घानालाई २-१ ले पराजित गरेको छ ।
स्टुटगार्डको एमएचपी एरेनामा भएको खेलमा फरवार्ड उडनाभले ८८औं मिनेटमा गोल गर्दै जर्मनीलाई जित दिलाए । दोस्रो हाफको सुरुवातमा सर्ज नाब्रीको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका उडनाभले लरे सानेको पासमा निर्णायक गोल गरेका हुन् ।
त्यसअघि काई हाभेर्ट्जले पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै जर्मनीलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
घानाका लागि अब्दुल फाटावुले ७०औं मिनेटमा बराबरी गोल गरेका थिए । त्यसपछि उडनाभको गोलमा जर्मनीले मैत्रीपूर्ण खेलमा ब्याक टु ब्याक जित हासिल गरेको हो ।
यसअघि जर्मनीले शुक्रबार स्वीट्जरल्याण्डलाई ४-३ ले पराजित गरेको थियो ।
