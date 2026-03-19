२०८२ सालमा नेपाली फिल्म बजारको आकार २ अर्ब १९ करोड पुग्यो

काठमाडौं । वैशाख १ देखि चैत १८ सम्म नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मको प्रदर्शन तथ्यांकले नेपालको फिल्म बजारको स्पष्ट तस्वीर देखाएको छ । यो अवधिमा नेपाली फिल्मले करिब १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ग्रस व्यापार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ गरेका छन् ।
समग्रमा दुवै मिलाएर फिल्म बजारको कारोबार २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ माथि पुगेको देखिन्छ । यसको अर्थ, नेपाली फिल्म बजारको यसवर्षको आकार पनि यही नै हो ।
दर्शक उपस्थितिको हिसाबले भने नेपाली फिल्म अगाडि देखिएका छन् । नेपाली फिल्मतर्फ करिब ३७ लाख ८१ हजार टिकट बिक्री हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मतर्फ ३३ लाख २२ हजार टिकट बिक्री भएको छ ।
यसले नेपाली फिल्ममा दर्शक संख्या बढी भए पनि कमाइको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म बलियो रहेको संकेत गर्छ ।
व्यापारको संरचना हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्ममा केही ठूला ब्लकबस्टरले ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । ‘कान्तारा’, ‘धुरन्धर’, ‘अवतार २’ जस्ता फिल्मले उच्च कलेक्सन गर्दै बजारलाई तानेका छन् ।
नेपालीतर्फ पनि ‘परान’, ‘आबाट आमा’, ‘जेरी अन टप’ जस्ता फिल्मले उल्लेखनीय व्यापार गरेका छन्, तर समग्र बजारमा स्थिरता भने अझै चुनौतीकै रूपमा देखिन्छ ।
२०८१ सालमा नेपाली फिल्म बजारको कुल आकार २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ग्रस थियो ।
