+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘काउन्ट’ गरेकामध्ये ५ भीआईपी छुटे

वालेन नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, लुम्बिनीकी सांसद रेखा शर्मा, काठमाडौंका पूर्वसीडीओ छवि रिजाल र व्यवसायी शंकर अग्रवाल छुटिसकेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १४:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा पक्राउ परे।
  • गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेसबुकमा भीआईपी पक्राउको गणना गर्दै सार्वजनिक गरेका थिए र तीमध्ये पाँच जना छुटेका छन् ।

२६ चैत, काठमाडौं । बालेन शाह (बालेन्द्र) प्रधानमन्त्री भएलगत्तै हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरू धमाधम पक्राउ परे । सुरुमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । उनीहरू जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको घटनामा पक्राउ परे । सरकार गठन भएको भोलिपल्ट १४ चैतमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

भीआईपी पक्राउ पर्न थालेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैंले त्यसबारे जानकारी दिंदै फेसबुकमा स्टाटससमेत लेख्ने गरेका थिए । कतिसम्म भने किन पक्राउ परे भन्नेसम्मको जानकारी दिँदै उनले पक्राउ पुर्जीसमेत सार्वजनिक गर्थे ।

त्यतिमात्रै होइन, फेसबुकमै काउन्ट (गणना) गर्दै अंकसमेत लेख्ने गर्थे । गृहमन्त्री गुरुङले काउन्ट गरेकामध्ये पाँच भीआईपी भने छुटेका छन् ।  ओली आज बिहीबार बिहान छुटेका छन् । लेखक पनि आजै छुटेका छन् भने यसभन्दा अघि तीन भीआईपी रिहा भइसकेका छन् ।

१७ चैतमा मत्रै काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल हाजिरी जमानीमा छुटे

अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले रिजाललाई सुविधानगरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनी जेनजी आन्दोलनको बेला काठमाडौंको सीडीओ थिए ।

रिजालमाथि गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले रिजाललाई समेत कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, उनी पक्राउ परेकै दिन रिहा भए ।

पक्राउ परेकी लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मा पनि छुटिन्

१५ चैतकै राति एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ परेकी थिइन् ।  उनले एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम शोषण गराएको आरोप लागेका थियो ।

६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा काम गरेकी बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि उनको उद्धार भएको थियो । बालिकाको उद्धारका क्रममा महानगरपालिकाको नगरप्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र प्रहरी समेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराएका थिए ।

नाबालिकाको अवस्था दयनीय भएको भेटिएपछि महानगरपालिकाको कार्यदलले तत्काल ती बालिकाको उद्धार गरी संरक्षण गृहमा राखेको थियो । तर, सांसद शर्माविरुद्ध भने मुद्दा चलेको थिएन । १५ चैतमा पक्राउ परेकी उनी २२ चैतमा छुटिन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १६ जेठ २०८२ मा शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । पहिल्यै निर्णय भइसकेको विषयमा पुन: प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनी छुटिन् ।

पक्राउ परेका अर्का उच्चपदस्थ शंकर अग्रवाल पनि रिहा भए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनलाई छाडेको हो । बयानको काम सकिएको भन्दै उनी २२ चैतमा रिहा भए ।

गृहमन्त्री भीआईपी सुधन गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बीपी राजमार्गको क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवलोकनमा गृहमन्त्री

बीपी राजमार्गको क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवलोकनमा गृहमन्त्री
गृहमन्त्री गुरुङलाई हर्क साम्पाङको सुझाव : पोखराको जग्गाबारे प्रष्ट्याइदिनू

गृहमन्त्री गुरुङलाई हर्क साम्पाङको सुझाव : पोखराको जग्गाबारे प्रष्ट्याइदिनू
पोखराका मेयर भन्छन्ः गृहमन्त्रीकै जग्गा तालघरमा पर्ने रहेछ, हटाउनुस् भन्नुभयो

पोखराका मेयर भन्छन्ः गृहमन्त्रीकै जग्गा तालघरमा पर्ने रहेछ, हटाउनुस् भन्नुभयो
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको तानातानमा गुप्तचरी निकाय

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको तानातानमा गुप्तचरी निकाय
सीमा गस्ती कडाइबारे गृहमन्त्रीले गरे एपीएफका आईजीपीसँग छलफल

सीमा गस्ती कडाइबारे गृहमन्त्रीले गरे एपीएफका आईजीपीसँग छलफल
आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीले फुली लगाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्छु : गृहमन्त्री

आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीले फुली लगाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्छु : गृहमन्त्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित