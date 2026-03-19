अस्पताल भर्ना गरिएकी आशा भोसलेको पछिल्लो स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ ?

अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १२:२४
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतीय संगीतकी दिग्गज गायिका आशा भोसलेलाई अत्यधिक थकान र छाती संक्रमणका कारण मुम्बईस्थित ब्रीच क्यान्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।
  • उनकी नातिनी जनाई भोसलेले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्य अपडेट दिँदै गोपनीयताको सम्मान गर्न आग्रह गरेकी छन्।
  • भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आशा भोसलेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्।

मुम्बई । भारतीय संगीतकी दिग्गज गायिका आशा भोसलेलाई शनिबार मुम्बईस्थित ब्रीच क्यान्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । अहिले उनको आपत्कालीन कक्षमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।

अहिलेसम्म गायिका भोसलेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । अस्पताल वा परिवारका तर्फबाट आधिकारिक बयान नआएको अवस्थामा उनका नातिनी जनाई भोसलेले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्य अपडेट दिएकी छन् ।

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार र पद्म विभूषणबाट सम्मानित ९२ वर्षीया भोसलेको अत्यधिक थकानका कारण छातीमा संक्रमण देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको जनाइएको छ । त्यसपछि तुरुन्तै उपचार सुरु गरिएको हो ।

जनाई भोसलेले सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत खबर फैलिन नदिन नियमित अपडेट दिने बताएकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘मेरी हजुरआमा आशा भोसले अत्यधिक कमजोरी र छातीको संक्रमणका कारण अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको छ । कृपया हाम्रो गोपनीयताको सम्मान गरिदिनुहोस् । उहाँको उपचार भइरहेको छ र हामी सबै ठीक हुने आशा गरेका छौं । सकारात्मक जानकारी हामी तपाईंहरूसँग साझा गर्दै जानेछौं ।’

यसैबीच, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि गायिका भोसलेको स्वास्थ्य स्थितीबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक संजाल एक्समार्फत उनले गायिका भोसलेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।

भारतीय संगीतकी बहुमुखी गायिका

भोसले भारतीय संगीत इतिहासकी सबै चर्चित र बहुमुखी गायिकामध्ये एक मानिन्छिन् । ७ दशकभन्दा बढी लामो करिअरमा उनले विभिन्न भाषा र शैलीमा हजारौं गीत गाएकी छन् । उनले आर.डी. बर्मनजस्ता दिग्गज संगीतकारसँग सहकार्य गर्दै धेरै चर्चित र सदाबहार गीत श्रोतालाई दिएकी छन् ।

उनको गायन यात्रा सन् १९४३ मा मराठी फिल्म ‘माझा बल’बाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि उनले सन् १९४८ मा बलिउड फिल्म ‘चुनरिया’मा ‘सावन आया’ गीत गाएकी थिइन् । गायन मात्र होइन, उनले अभिनयमा पनि हात हालिन् । सन् २०१३ मा उनले मराठी फिल्म ‘माई’मा अभिनय गरेकी थिइन् ।

भोसले उत्कृष्ट गायिका मात्र होइनन्, राम्रो पाककला जान्ने व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिन्छिन् । दुबई र कुवेतमा उनका नाममा सञ्चालनमा रहेका रेष्टुरेन्टहरू छन् । हिन्दीबाहेक उनले करिब २० वटा भारतीय तथा विदेशी भाषामा गीत गाएकी छन् । सन् २००६ मा उनले आफूले करिब १२ हजार गीत गाएको जानकारी दिएकी थिइन् ।

उनले बलिउडका थुप्रै चर्चित संगीतकारसँग सहकार्य गरेकी छन् । शंकर-जयकिशन, सचिन देव बर्मन, आरडी बर्मन, ओपी नैयर, इलैयाराजा, बप्पी लाहिड़ी र एआर रहमानजस्ता नामसँग उनले काम गरेकी छन् ।

योगदानका लागि उनले थुप्रै सम्मान र पुरस्कार पाएकी छन् । उत्कृष्ट गायिकाका रूपमा ७ वटा फिल्मफेयर पुरस्कार जितेकी उनी लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट पनि सम्मानित भइसकेकी छन् । त्यसबाहेक सन् २००० मा दादासाहेब फाल्के पुरस्कार र सन् २००८ मा पद्म विभूषणबाट समेत सम्मानित भएकी छन् ।

क्रिकेटका लागि ऐतिहासिक वर्ष; दुई विश्वकप सहभागिता अनि एनपीएलको सफलता

राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स च्याम्पियनसिप : पुरुषतर्फ उपाधिका लागि आर्मी र एपीएफ भिड्ने

मरिसस र सिंगापुरका मन्त्रीहरूसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको भेट

कमला नदीमा डुबेर एक युवकको मृत्यु

फेरि छलफलमा जुट्यो राप्रपाको असन्तुष्ट पक्ष

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

