कराते वान प्रिमियर लिगमा एरिकालाई फेरि रजत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कराते वान प्रिमियर लिगको फाइनलमा एरिका गुरुङ कजाखस्तानकी सोफिया बेरत्सेभासँग २-१ ले पराजित भइन्।
- एरिकाले सेमिफाइनलमा इटलीकी फेराकुट्टी क्लेलाई ८-३ ले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरिन्।
- एरिकाले क्वाटरफाइनलमा स्लोभाकियाकी मारिया जिबरेत जालालाई ८-० ले हराएकी थिइन्।
२९ चैत, काठमाडौं । कराते वान प्रिमियर लिगमा एरिका गुरुङले फेरि रजत पदक जितेकी छन् । आइतबार भएको फाइनलमा एरिका कजाखस्तानकी सोफिया बेरत्सेभािँग २-१ ले पराजित भइन् ।
एरिकाले सेमिफाइनलमा इटलीकी फेराकुट्टी क्लेअलाई ८-३ ले पराजित गर्दै एरिका फाइनलमा पुगेकी थिइन् ।
यसअघि टर्किएमा भएको कराते वान प्रिमियर लिगमा पनि एरिका फाइनलमा सोफियासँगै पराजित भएकी थिइन् ।
क्वाटरफाइनलमा एरिकाले स्लोभाकियाकी मारिया जिबरेत जालालाई ८-० ले पराजित गरेकी थिइन् । त्यसअघि समूह चरणमा एरिकाले लगातार तीन खेल जितेकी थिइन् ।
मोन्टेनेग्रोकी जोमाना डामजानोभिचलाई २-० ले पराजित गर्दा दोस्रो खेलमा डब्लुकेएफकी मारिया मालाखाभालाई सेन्युको आधारमा पराजित गरिन् ।
मारियासँग १-१ को बराबरीपछि एरिका सेन्सुको आधारमा विजयी भएकी थिइन् । तेस्रो खेलमा जर्मनीकी जोहान्ना कानिरलाई २-१ ले पराजित गरेकी थिइन् ।
