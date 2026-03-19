वैद्यखानाले अब ‘जीएमपी’ मापदण्ड अनुसार औषधि उत्पादन गर्ने   

समितिका कार्यकारी निर्देशक डा प्रदीप केसीले चाँडै वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने औषधि जीएमपी मापदण्डमा उत्पादन गरिने बताए ।

रासस रासस
२०८३ वैशाख २ गते १७:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिंहदरबार वैद्यखानाले यसै वर्ष शिलाजित र मिमियालजस्ता आयुर्वेदिक औषधि विश्व स्वास्थ्य संगठनको जीएमपी मापदण्डमा उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ।
  • वैद्यखानाले चालु आवमा १०३ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा बढी हो, कार्यकारी निर्देशक डा प्रदीप केसीले बताए।
  • विगत पाँच वर्ष घाटामा रहेको वैद्यखानालाई औषधि उत्पादन बढाएर नाफामा पु-याइएको छ र वार्षिक ५५ हजार किलो कच्चापदार्थबाट औषधि उत्पादन भइरहेको छ।

२ वैशाख, काठमाडौं । सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुशल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) मापदण्डमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक डा प्रदीप केसीले चाँडै वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने औषधि जीएमपी मापदण्डमा उत्पादन गरिने बताए ।

उनका अनुसार यसै वर्ष शिलाजित, मिमियालगायत औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि चुर्ण र ट्याब्लेटलाई जीएमपी मापदण्डमा उत्पादन गरिने उनको भनाइ छ ।

कार्यकारी निर्देशक केसीले आफू समितिको अध्यक्ष भएर आएदेखि औषधि उत्पादन बढेको बताए । उनका अनुसार १०३ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको बताए ।

‘हामीले लक्ष्यभन्दा बढी औषधि उत्पादन गरिरहेका छौँ । चालु आवमा ८४ औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि हामीले १०३ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सबैको सहयोगबाट वैद्यखानामा औषधि उत्पादन बढाइएको छ ।’

आव २०८१/८२ मा ७७ औषधि उत्पादन गर्ने भने तापनि ४० प्रकारका औषधि उत्पादन गरिएको थियो । यस्तै, आव २०८०/८१ मा १४ प्रकारका, आव २०७९/२०८० र आव २०७८/२०७९ मा १५ प्रकार, आव २०७७/०७८ मा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक केसीले विगत पाँच वर्षदेखि घाटामा रहेको वैद्यखानालाई औषधि उत्पादन बढाएर नाफामा पु-याइएको बताए ।

वैद्यखानाले चालु आवमा वार्षिक ५५ हजार किलो बराबरको कच्चापदार्थबाट औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । वैद्यखानाले हालसम्म १०१ खरिद आदेशमा सम्झौता भएर ८५ काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

सम्बन्धित खबर

अब शिक्षकहरूको अवकाशपछिको ‘सिटरोल’ प्रदेशस्तरबाट   

अनलाइनखबर ‘४० मुनिका ४० युवा’ को नयाँ संस्करणका लागि मनोनयन खुला

भुवन र निरज सूर्य नेपाल एनपीजीए म्याच प्लेको क्वाटरफाइनलमा

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

नयाँ उद्देश्य, लक्ष्य र मूल्यमान्यताका साथ अघि बढ्दै नबिल बैंक

बालेन बने फेसबुकमा सर्वाधिक पछ्याइने नेपाली, सान्भी भगतलाई उछिने

Advertisment

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

