वैद्यखानाले अब ‘जीएमपी’ मापदण्ड अनुसार औषधि उत्पादन गर्ने   

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिंहदरबार वैद्यखानाले यसै वर्ष शिलाजित र मिमियालजस्ता आयुर्वेदिक औषधि विश्व स्वास्थ्य संगठनको जीएमपी मापदण्डमा उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ।
- वैद्यखानाले चालु आवमा १०३ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा बढी हो, कार्यकारी निर्देशक डा प्रदीप केसीले बताए।
- विगत पाँच वर्ष घाटामा रहेको वैद्यखानालाई औषधि उत्पादन बढाएर नाफामा पु-याइएको छ र वार्षिक ५५ हजार किलो कच्चापदार्थबाट औषधि उत्पादन भइरहेको छ।
२ वैशाख, काठमाडौं । सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुशल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) मापदण्डमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक डा प्रदीप केसीले चाँडै वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने औषधि जीएमपी मापदण्डमा उत्पादन गरिने बताए ।
उनका अनुसार यसै वर्ष शिलाजित, मिमियालगायत औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि चुर्ण र ट्याब्लेटलाई जीएमपी मापदण्डमा उत्पादन गरिने उनको भनाइ छ ।
कार्यकारी निर्देशक केसीले आफू समितिको अध्यक्ष भएर आएदेखि औषधि उत्पादन बढेको बताए । उनका अनुसार १०३ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको बताए ।
‘हामीले लक्ष्यभन्दा बढी औषधि उत्पादन गरिरहेका छौँ । चालु आवमा ८४ औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि हामीले १०३ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सबैको सहयोगबाट वैद्यखानामा औषधि उत्पादन बढाइएको छ ।’
आव २०८१/८२ मा ७७ औषधि उत्पादन गर्ने भने तापनि ४० प्रकारका औषधि उत्पादन गरिएको थियो । यस्तै, आव २०८०/८१ मा १४ प्रकारका, आव २०७९/२०८० र आव २०७८/२०७९ मा १५ प्रकार, आव २०७७/०७८ मा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक केसीले विगत पाँच वर्षदेखि घाटामा रहेको वैद्यखानालाई औषधि उत्पादन बढाएर नाफामा पु-याइएको बताए ।
वैद्यखानाले चालु आवमा वार्षिक ५५ हजार किलो बराबरको कच्चापदार्थबाट औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । वैद्यखानाले हालसम्म १०१ खरिद आदेशमा सम्झौता भएर ८५ काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4