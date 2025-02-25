टी-२०आई टिममा नयाँ कप्तान :

दीपेन्द्रको कप्तानी यात्रा

२०८३ वैशाख ५ गते १०:०३ २०८३ वैशाख ५ गते १०:०३

गोविन्दराज नेपाल

यसअघि उमेर समूहमा कप्तानी गरिसकेका दीपेन्द्रले घरेलु क्रिकेट र फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा पनि कप्तानी गरिसकेका छन् । टी-२०आई क्रिकेटमा दीपेन्द्र नेपालको पाँचौं कप्तान हुनेछन् ।

गोविन्दराज नेपाल

दीपेन्द्रको कप्तानी यात्रा

  • नेपाल क्रिकेट संघले यूएईविरुद्ध घरेलु मैदानमा हुने \'अन्डर लाइट्स\' टी-२० सिरिजका लागि कप्तानमा दीपेन्द्र सिंह ऐरीलाई चयन गरेको छ ।
  • टी-२०आई र एकदिवसीय क्रिकेटका लागि फरक टोली र कप्तान तोकिएको छ ।
  • दीपेन्द्रले उमेर समूहदेखि घरेलु र फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा कप्तानी गरिसकेका छन् ।

५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले यूएईविरुद्ध घरेलु मैदानमा हुने ऐतिहासिक ‘अन्डर लाइट्स’ टी-२० सिरिजका लागि शुक्रबार नेपाली टोली घोषणा गर्दा कप्तानमा दीपेन्द्र सिंह ऐरीको नाम थियो ।

यसअघि रोहित पौडेलले नेपालको एकदिसवीय र टी-२०आई दुवै फर्म्याटमा कप्तानी गर्दै आएका थिए । गत माघ-फागुनमा भारतमा आईसीसी टी-२० विश्वकप खेल्दा रोहितले नै नेपालको कप्तानी गरेका थिए ।

तर यसपटक भने क्यानले एकदिवसीय र टी-२०आई क्रिकेटका लागि दुई फरक टोली घोषणा गर्दा दुवै टिमको कप्तान पनि फरक तोकेको छ । टी-२०आईका लागि दीपेन्द्र नयाँ कप्तान बनेका छन् ।

यसअघि उमेर समूहमा कप्तानी गरिसकेका दीपेन्द्रले घरेलु क्रिकेट र फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा पनि कप्तानी गरिसकेका छन् । टी-२०आई क्रिकेटमा दीपेन्द्र नेपालको पाँचौं कप्तान हुनेछन् । यसअघि पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सन्दीप लामिछाने र रोहित पौडेलले नेपाललाई टी-२०आई फर्म्याटमा कप्तानी गरिसकेका छन् ।

घरेलु मैदानमा हुने आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टु को आगामी सिरिजका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा एकदिवसीय टोली र दीपेन्द्रको कप्तानीमा त्यसअघि हुने टी-२०आई सिरिजका लागि टोली घोषणा भएको छ ।

क्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई फरक टिममा फरक कप्तान तोकिएको छ । ‘नेपाल क्रिकेट संघले टी२० र ओडिआई को फरक-फरक कप्तानहरु चयन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं । नेपाल टी-२० टिमको कप्तानी दीपेन्द्र सिंह ऐरीले गर्नेछन् भने नेपाल ओडिआई टिमको कप्तान रोहित पौडेल रहनेछन् ।’

यस पटक दुवै टोलीमा प्राय: खेलाडी फरक छन् । एकदिवसीयमा अनुभवी खेलाडीलाई प्राथमिकता दिँदा टी-२०आईमा युवा र नयाँ खेलाडीहरु छन् । ७ खेलाडी मात्र दुवै फर्म्याटमा छन् ।

नेपालले लिग टु सिरिजअघि यही वैशाख ७ र ८ गते (अप्रिल २० र २१) मा घरेलु मैदानमा फ्लडलाइटमा खेल खेल्दैछ । यसै खेलबाट दीपेन्द्रले आधिकारिक रुपमा नेपालको सिनियर टोलीको कप्तानी गर्नेछन् ।

दीपेन्द्रले उमेर समूह देखि घरेलु क्रिकेट र फ्रेन्चाइज क्रिकेटसम्म विभिन्न टोलीको कप्तानी गरिसकेका छन् । कुनै बेला दीपेन्द्रलाई नेपालको कप्तानकै रुपमा हेरिएपनि बीचमा केही कारणले दीपेन्द्र सिनियर टिमको कप्तान बन्न ढिला भए ।

सन् २०१९ मा राष्ट्रिय टिमका तत्कालीन कप्तान पारस खड्काले यस पंक्तिकारसँग कुराकानीमा सबैभन्दा चाँडै प्रगति गरेको खेलाडीबारे सोध्दा उनै दीपेन्द्रको नाम लिएका थिए । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्रिकेट ‘इन्ट्री’ मार्ने बित्तिकै राम्रो गर्ने खेलाडी दीपेन्द्र भनेका थिए । त्यसपछि दीपेन्द्रले लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

केही समयअघि भारत र श्रीलंकामा सम्पन्न आईसीसी टी२० विश्वकपमा त दीपेन्द्रले शानदार प्रदर्शन नै गरे । ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनै क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी दीपेन्द्रले टी-२० विश्वकपमा लगातार दुई अर्धशतक प्रहार गरे । नेपाललाई १२ वर्षपछि टी-२० विश्वकपमा पहिलो जित दिलाउन उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ।

उनकै अर्धशतकमा टी-२० विश्वकपमा नेपालले स्कटल्यान्डलाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो । दीपेन्द्रले सिनियर टिममा इन्ट्री गर्दा खेलेको चार नम्बर पोजिसनमै यस पटक टी-२० विश्वकपमा खेल्दै आफूलाई प्रमाणित समेत गरेका थिए ।

टी-२० विश्वकपमा उनले चार खेल खेल्दा दुई अर्धशतक नै प्रहार गरे । उनले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध ५८ र स्कटल्यान्डविरुद्ध अविजित ५० रन बनाएका थिए । पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्डविरुद्ध पनि उनले नेपालको लागि व्यक्तिगत उच्च स्कोर ४४ रन बनाएका थिए । इटलीविरुद्ध भने उनी १७ रनमै आउट भएका थिए ।

वेस्ट इन्डिज विरुद्ध अर्धशतक बनाएपछि दीपेन्द्र १२ वर्षपछि टी-२० विश्वकपमा अर्धशतक बनाउने पहिलो खेलाडी पनि बने । सन् २०१४ मा नेपालले बंगलादेशमा टी-२० विश्वकपमा डेब्यू गर्दा सुवास खकुरेलले अफगानिस्तान विरुद्ध अर्धशतक बनाएका थिए ।

ऐतिहासिक खेलअघि नेपाली टोलीमा कप्तान सहित उल्लेख्य परिवर्तन

प्रमाणित नेतृत्व

दीपेन्द्रसिंह ऐरीले यसअघि नेपालको यू-१९ टिम देखि घरेलु क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लब अनी फ्रेन्चाइज लिगमा पनि विभिन्न टोलीको कप्तानी गरिसकेका छन् । उनले टिमको नेतृत्वमा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् र नेपाली टिम लिड गर्नका लागि दीपेन्द्र लायक खेलाडी हुन् भन्ने कुनै शंका छैन ।

दीपेन्द्रकै कप्तानीमा नेपाल यू-१९ टिमले भारत यू-१९ टिमलाई हराएको थियो । सन् २०१७ मा मलेसियाको क्वालालम्पुरमा भएको एसीसी यू-१९ एसिया कपमा कप्तान दीपेन्द्रको अलराउण्ड प्रदर्शनमा नेपालले भारतलाई १९ रनले पराजित गरेको थियो । ब्याटिङमा दीपेन्द्रको सर्वाधिक ८८ रन मद्दतमा नेपालले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १८५ रन बनाएको थियो ।

१८६ रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतलाई ११ बल अगाडि नै १६६ रनमा अलआउट गर्दा दीपेन्द्रले १० ओभरमा २ मेडन राख्दै ३८ रन मात्र खर्चेर ४ विकेट लिए ।

यू-१९ क्रिकेटमा कप्तानी गरेका दीपेन्द्र

यस्तै दीपेन्द्रकै कप्तानीमा सीवाइसी अत्तरियाले सन् २०१९ मा धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) को उपाधि जितेको थियो । यस्तै नेपाल प्रिमियर लिगमा उनले सुदूरपश्चिम रोएल्सको कप्तानी गरिसकेका छन् । दीपेन्द्रको कप्तानीमा सुदूरपश्चिमले दुवै सिजन एनपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै फाइनलसम्म यात्रा तय गरेको थियो । तर दुवै पटक फाइनलमा पराजित हुँदै उपविजेतामै समेटियो ।

यस्तै लामो समयदेखि नेपाल पुलिस क्लबबाट खेलेका दीपेन्द्रले पछिल्ला वर्षहरुमा पुलिस टिमको कप्तानी समेत गरेका थिए । उनले एक दशक पुलिसबाट खेल्दै यसै वर्ष पुलिसको जागिर त्यागेका हुन् ।
सन् २०१६ मा बंगलादेशमा भएको आईसीसी यू-१९ विश्वकपपछि दीपेन्द्रसँगै युवा खेलाडीहरु पुलिस क्लबमा आबद्ध भएका थिए ।

त्यसपछि दीपेन्द्रले यू-१९ टिमको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । यू-१९ टिमको कप्तानीपछि दीपेन्द्रले फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा पनि अवसर पाए । यू-१९ विश्वकप खेलेपछि दीपेन्द्रले सन् २०१७ मै वर्ल्ड क्रिकेट लिगमा केन्याविरुद्ध नेपालको सिनियर टिममा डेब्यु गरेका थिए ।

सन् २०१८ मा काठमाडौंमा भएको एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) मा दीपेन्द्र चितवन टाइगर्सका मार्की प्लेअर नै घोषित भए । त्यसबेला राष्ट्रिय टिमका तात्कालिन कप्तान पारस खड्का देखि उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, शक्ति गौचन, शरद भेषावकरर सोमपाल कामीसँगै दीपेन्द्र पनि मार्की प्लेअरको लिस्टमा समावेश भएका थिए । त्यसबेला दीपेन्द्र मात्रै मार्की बन्ने जुनियर खेलाडी थिए । यद्यपी लिगमा भने चितवनको कप्तानी पृथुले सम्हालेका थिए ।

पछिल्लो समय दीपेन्द्र नेपाली क्रिकेटमा टाइगर उपनामले चिनिन्छन् । ब्याटिङमा मध्यक्रम देखि फिनिसरसम्म पावर हिटरको रुपमा खेल्न सक्छन् भने बलिङमा अफस्पीन फाल्छन् ।

यस्तै दीपेन्द्रको फिल्डिङ निकै उत्कृष्ट छ । दीपेन्द्र फिल्डमा हुँदा ब्याटरले रन लिने/नलिने दुई पटक सोच्छन् । डिरेक्ट हिट दीपेन्द्रको अर्को खुबी हो । ब्याटिङ गर्दा रनिङ विटविन दी विकेटमा पनि दीपेन्द्र माहिर छन् ।

पीएम कपमा दीपेन्द्र

६ छक्का देखि फास्टेस्ट ‘फिफ्टी’ को नतोडिने कीर्तिमानसम्म

दीपेन्द्रको नाममा नेपालमा नभएर विश्व कीर्तिमान नै छ । अझ टी-२०आईमा उनले दुर्लभ कीर्तिमान नै बनाएका छन् ।

दीपेन्द्रले एकै ओभरमा ६ छक्का हान्ने कीर्तिमान बराबरी गर्दा टी-२०आई मा ९ बलमै अर्धशशतक प्रहार गर्ने विश्व कीर्तिमान बनाएका हुन् ।

उनले टी-२०आई मा दुईपटक लगातार ६ बलमा ६ छक्का प्रहार गरेका छन् । सन् २०२३ मा चीनको हान्झाउमा भएको १९औं एसियन गेम्समा दीपेन्द्रले मंगोलिया विरुद्ध ९ बलमै अर्धशतक प्रहार गर्दै सबैभन्दा छिटो अर्धशतकको कीर्तिमान बनाए ।

त्यसै खेलमा उनले लगातार ६ बलमा ६ छक्का प्रहार गरेका थिए, तर त्यो फरक ओभरमा थियो । त्यसपछि दीपेन्द्रले सन् २०२४ मा ओमानमा भएको एसीसी प्रिमियर कपमा कतारविरुद्ध एकै ओभरको ६ बलमा ६ छक्का प्रहार गरेका थिए ।

दीपेन्द्रले सन् २०१८ मा लर्ड्समा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध खेल्दै टी२०आई मा डेब्यु गरेका थिए । तर वर्षाका कारण उक्त खेल पूरा हुन नसक्दा नतिजा भने आएन । यस्तै २०१८ अगष्टमै दीपेन्द्रले नेपालको ऐतिहासिक ओडिआई सिरिजमार्फत ओडिआईमा डेब्यु गरेका थिए ।

उनले नेपालको लागि ९४ टी-२०आई खेल खेल्दै २ हजार १२५ रन बनाएका छन् । उनले एक शतक र १२ अर्धशतक प्रहार गरेका छन् । यस्तै टी-२०आईमा उनले ६० विकेट समेत लिएका छन् ।

यता ६८ ओडिआईमा दीपेन्द्रले १ शतक र ५ अर्धशतकसहित १ हजार २४१ रन बनाउनुका साथै ४२ विकेट समेत लिएका छन् ।

दीपेन्द्रले नेपालबाहिर विभिन्न राष्ट्रमा फ्रेन्चाइज लिग पनि खेलेका छन् । हाल पाकिस्तान सुपर लिगमा इस्लामाबाद युनाइटेडबाट खेल्न हाल पाकिस्तानमा छन् ।

यस्तै इयू टी-२० बेल्जियममा उनी जेबी ब्रुग्समा अनुबन्ध भएका छन् । दीपेन्द्रले क्यानडाको ग्लोबल टी-२० लिग खेलिसकेका छन् भने यूएईको आईएल टी-२० लिगमा गल्फ जायन्ट्समा अनुबन्ध भएका थिए ।

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

गोविन्दराज नेपाल
दीपेन्द्रको कप्तानी यात्रा

दीपेन्द्रको कप्तानी यात्रा

आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकासँग खेल्दै

आईपीएलमा गुजरातको तेस्रो जित, कोलकाता अझै जितविहीन

ऐतिहासिक खेलअघि नेपाली टोलीमा कप्तान सहित उल्लेख्य परिवर्तन

बास्केटबल र फुटसल हुने

आईटीएफ एसिया १२ एन्ड अन्डर टेनिस : नेपालको गर्ल्स टिम दोस्रो हुँदै एसियाली फाइनलमा छनोट

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर
बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद
नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता
वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित
तृतको अर्धशतक, बसिरको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मधेशलाई हराउँदै आर्मी शीर्षस्थानमा
पीएम कपमा कोशीको लगातार छैटौं हार, शीर्ष ४ को होडबाट बाहिरियो

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ