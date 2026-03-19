+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

फिजियोथेरापीमा पीएचडी : गुणस्तर, विश्वसनीयता र नियमनको जरुरी

२०८३ वैशाख ६ गते १२:११ २०८३ वैशाख ६ गते १२:११
बिनय कँडेल

बिनय कँडेल सह-प्रमुख फिजियोथेरापिस्ट

Shares

उपस्थिति बिनाको डिग्री, वौद्धिक चोरी, अपर्याप्त सुपरिवेक्षण, प्रकाशन बिना प्रबन्धन पत्र जस्ता समस्याले विद्यावारिधिको शैक्षिक विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ ।

बिनय कँडेल

बिनय कँडेल सह-प्रमुख फिजियोथेरापिस्ट

Shares
फिजियोथेरापीमा पीएचडी : गुणस्तर, विश्वसनीयता र नियमनको जरुरी

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा फिजियोथेरापी क्षेत्रमा गुणस्तरीय पीएचडी अनुसन्धानको अभाव छ र यसले सेवा सुधारमा चुनौती ल्याएको छ।

विद्यावारिधि अर्थात पीएचडी शोधपत्रमा आधारित उच्चस्तरीय रिसर्च डिग्री हो । यसको मुख्य उद्देश्य नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्नु, अनुसन्धानमार्फत पुष्टि गरी तथ्य स्थापित गर्नु र प्रमाणमा-आधारित निर्णय गरी नीति तथा योजना बनाउन योगदान पुर्‍याउनु हो ।

यसको इतिहास मध्ययुगीन युरोपका विश्वविद्यालयहरूबाट सुरु भएको पाइन्छ । यो आधुनिक अनुसन्धान-केन्द्रित शिक्षा प्रणालीको आधार बनेको छ । आज विद्यावारिधिलाई विश्व भर वैज्ञानिक प्रगति, नीति निर्माण र उच्च शिक्षाको मेरुदण्ड मानिन्छ । नेपाल जस्तो विकासशील देशमा पीएचडीको महत्व अझ बढी छ ।

यहाँको स्वास्थ्य प्रणालीमा मानव संसाधन, पूर्वाधार र आर्थिक स्रोत सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा प्रमाणमा-आधारित, कम लागत र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा विकास गर्न पीएचडी स्तरको अनुसन्धान अत्यावश्यक हुन्छ । विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा, पीएचडी गरेका विशेषज्ञहरूले रोगको प्रवृत्ति, उपचारको प्रभावकारिता, र सेवा प्रणाली सुधारमा वैज्ञानिक आधार दिन सक्छन् ।

नेपालमा फिजियोथेरापी सेवाको विकास चिकित्सकीय र शैक्षिक दुवै रूपमा भइरहेको छ । अध्ययन र तालिमको दायरा बढेसँगै फिजियोथेरापी एक स्वायत्त पेशाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

यस अन्तर्गत अभ्यास गर्ने न्यूनतम स्नातक गरेका फिजियोथेरपिस्ट, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा स्वायत्त अभ्यास कर्ताको रूपमा दर्ता हुने व्यवस्था छ । यधपी, दिगो वैज्ञानिक अभ्यास, नीतिगत प्रतिनिधित्व र अनुसन्धान क्षमतामा अझै कमजोरी छ । यिनै चुनौतीले ‘गुणस्तरीय पीएचडी’को आवश्यकता अझै स्पष्ट पारेको छ।

फिजियोथेरापीमा पीएचडी किन चाहिन्छ ?

१. उच्च गुणस्तरीय अनुसन्धानले सुझाएको पद्धति कार्यान्वयनमा शोधकर्ताको विशेष भूमिका रहन्छ । उदाहरणका लागि; नेपालमा ओस्टियोआर्थराइटिस(ओए) र लो ब्याक पेन(एलबीपी) दीर्घ रोगको भार बढ्दो छ । विश्वका उच्च स्तरीय निर्देशिका क्लिनिकल प्राक्टिस गाइडलाइन्स अनुसार व्यायाम थेरापी, आत्म-व्यवस्थापन र शिक्षा नै प्राथमिक उपचार हुन् । तर, नेपालमा लागू गर्न यस्ता पद्धतिको वैज्ञानिक रूपमा पर्याप्त विकास, परीक्षण र कार्यान्वयन स्थितिको अध्ययन भएको छैन ।

२. नीति निर्माणमा फिजियोथेरापिस्टको आवाज प्रायः कमजोर हुन्छ । कुनैपनि विषयमा विश्वको सन्दर्भ बुझेर स्थानीय ‘माटो सुहाउँदो’ योजना लागू गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । उपचार निर्देशिका, पाठ्यक्रम विकास, र सेवा मापदण्ड सो अनुरूप बनाउन पीएचडी तालिम प्राप्त नेतृत्व प्रभावकारी हुन्छ ।

३. नेपाल जस्तो सीमित स्रोत भएको देशमा ‘कम लागत, धेरै प्रभाव’ उपचारको विकास क्लिनिकल रिसर्चरको संयुक्त अभ्यास बिना सम्भव छैन ।

तर, के सबै फिजियोथेरापिस्टले पीएचडी गर्नुपर्छ ?

सरल जवाफ : पर्दैन।

चिकित्सकीय विशेषज्ञताका लागि बीपीटी/एमपीटी पर्याप्त छ । पीएचडी चाहिने भनेको अनुसन्धान, शैक्षिक नेतृत्व, नीति तथा निर्देशिका निर्माणमा सहभागी हुनेका लागि हो । पीएचडी एक विशिष्टीकृत, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन अनुसन्धान गरेर परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्ने शैली हो । सबैले गर्नुपर्ने होइन, तर नेपालका लागि ‘आवश्यक केही’ ले भने अवश्य गर्नु आवश्यक छ । शोधकर्ताले खोजेर प्राप्त गरेको परिणाम क्लिनिकल अभ्यास कर्ताले अवलम्बन र त्यसैको आधारमा आवश्यक थप रिसर्च गर्नुपर्ने अन्तरसम्बन्ध भने सधैँ रहिरहन्छ ।

नियमन पक्षको अवस्था

नेपालमा पीएचडीको विकास क्रमशः विस्तार भइरहेको भए पनि यसको गुणस्तर, मान्यता र विश्वसनीयतामा चुनौतीहरू छन् । यो डिग्रीको नियमन गर्ने कुनै स्पष्ट निकाय छैन । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को ऐन र नियमावली अनुसार यो डिग्रीको नियमन परिषद्को क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर पर्दछ । पीएचडी डिग्रीको दर्ता प्रणाली हालसम्म पनि सुरुवात भएको छैन ।

नियमन नहुदा फिजियोथेरापी क्षेत्रमा पनि पीएचडीको नाममा हुने नक्कली डिग्री, कक्षा कार्य बिनाको पाठ्यक्रम, विदेशी ‘डिग्री मिल’को प्रसारले डिग्रीको विश्वसनीयता र पेशाको भविष्यमै प्रश्न उठाउने देखिन्छ । यही सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको २०८२ असार १ गतेको सूचना (निर्णय मिति २०८२ जेठ २९) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा कार्य बिना प्राप्त पीएचडी, न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड नपुगेका पीएचडी र कमजोर विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिएका पीएचडीलाई मान्यता नदिने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त सूचना अनुसार पीएचडीको समकक्षताका लागि अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयमा गरेको कक्षा कार्य तथा अन्य कार्य गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ९ महिना रही अध्ययन गरेको पुष्टि हुने कार्यरत संस्थाको पूर्वस्वीकृति, बिदा बसेको प्रमाण, अध्ययन गरेको अवधि भर विश्वविद्यालयमा भौतिक उपस्थिति खुलाई विश्वविद्यालयले लेखी दिएको पत्र आवेदनमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्णय नेपालको शैक्षिक विश्वसनीयता जोगाउन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अग्रगामी कदम मानिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विगतमा पनि भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जारी गरेको सूचनालाई पुनः प्रकाशन गरी भारतमा केही विश्वविद्यालयमा हुने विद्यावारिधिलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ ।

समस्या त्यतिमा रोकिँदैन । नेपालमा हालैका वर्षहरूमा उपस्थिति बिनाको डिग्री, वौद्धिक चोरी, अपर्याप्त सुपरिवेक्षण, प्रकाशन बिना प्रबन्धन पत्र जस्ता समस्याले विद्यावारिधिको शैक्षिक विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ । यस्तो डिग्रीले व्यक्तिको प्रतिष्ठा मात्र होइन सम्पूर्ण पेशाको नैतिक र वैज्ञानिक आधार कमजोर पार्छ ।

अब नेपालमा नियमन निकाय जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने निम्न विषयहरूमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ।

–फिजियोथेरापी केन्द्रित पीएचडी

–सुभरभाइजरको योग्यता र नियमन

–बौद्धिक चोरी नियन्त्रण

– अन्तर्राष्ट्रिय सूचांकअनुसारको प्रकाशन

–विदेशी डिग्री प्रमाणीकरण

नेपालमा फिजियोथेरापीको भविष्य क्लिनिसियन वा रिसर्चरको एकतर्फी प्रयासले मात्र होइन, सक्षम क्लिनिसियन-रिसर्चरको संयुक्त नेतृत्वले संस्थागत गर्न सक्दछ । पीएचडीको वैधानिकता र मूल्य डिग्रीमामात्र नभई अनुसन्धानको गुणस्तर, प्रकाशन र कार्यान्वयन मा निर्भर हुन्छ । सक्षम र इमानदार अनुसन्धानमार्फत पीएचडीले स्वास्थ्य सेवा सुधार, नीति निर्माण र जनस्वास्थ्य उन्नयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

(कंडेल हाल, ला ट्रोब यूनिभर्सिटी, मेलबर्न अस्ट्रेलियाबाट पीएचडी गर्दैछन्)

पीएडडी फिजियोथेरापी
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
बिनय कँडेल
लेखक
बिनय कँडेल
सह-प्रमुख फिजियोथेरापिस्ट

बिनय कँडेल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल फिजियोथेरापी युनिटको प्रमुख हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

फिजियोथेरापीमा पीएचडी : गुणस्तर, विश्वसनीयता र नियमनको जरुरी

फिजियोथेरापीमा पीएचडी : गुणस्तर, विश्वसनीयता र नियमनको जरुरी

बिनय कँडेल

बिनय कँडेल सह-प्रमुख फिजियोथेरापिस्ट

फिचर

सबै
फिजियोथेरापीमा पीएचडी : गुणस्तर, विश्वसनीयता र नियमनको जरुरी
प्राकृतिक चिकित्सा (अकुप्रेसर, अकुपन्चर, फिजियोथेरापी)

फिजियोथेरापीमा पीएचडी : गुणस्तर, विश्वसनीयता र नियमनको जरुरी

बिनय कँडेल

बिनय कँडेल सह-प्रमुख फिजियोथेरापिस्ट
