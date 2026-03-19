सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई पदमुक्त नगर्नुपर्ने भए कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १७:०८

  • सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
  • योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको दाबी सहित दायर रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
  • न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई कुनै कामकाज गर्न नदिनु भन्ने दाबीबारे छलफल गर्न आगामी बिहीबार सरकारी पक्षलाई पनि झिकाएको छ।

१० वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको दाबी सहित दायर भएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई कुनै कामकाज गर्न नदिनु भन्ने दाबी सहितको अन्तरिम आदेशको मागबारे छलफल गर्न आगामी बिहीबार सरकारी पक्षलाई पनि झिकाएको छ ।

अधिवक्ता माधव बस्नेत, अधिवक्ता शिवराज बरालसहित आठ जना तथा अधिवक्ता दिपकराज जोशी सहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए ।

उनीहरूले पेस गरेको रिट निवेदन सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको थियो । पछि एकल इजलासकै आदेशबाट दरपीठ आदेश बदर भई रिट निवेदनहरू दर्ता भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको पद मानिने महान्यायाधीवक्ताका लागि निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्छ ।

महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल लामो समय बेलायत बसेर व्यवसाय गरेको र उनको निरन्तर १५ वर्ष वकालतको अनुभव नपुग्ने भन्दै रिट निवेदनहरूमा उनलाई पदमुक्त गर्न माग राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत
महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

भोलिदेखि वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार सुरु गरिँदै  

पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने वातावरण बन्यो : गगन थापा

सर्वोच्चले के आधारमा गगन थापालाई आधिकारिकता दियो ?

'बालेन शाहको भूमिका र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गरी वारेस राख्ने अनुमति'

कांग्रेस विवाद : अन्तिममा विश्वप्रकाशले बोलेपछि सकियो बहस

