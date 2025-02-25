राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीको व्यवस्थापकसहित ६ पदका लागि आवेदन खुला

११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीको व्यवस्थापकसहित ६ पदमा आवेदन खुला गरेको छ । क्यानले शुक्रबार ६ पदमा आवेदन खुला गरेको हो ।
क्यानले खुलाएको आवेदनमा फ्रन्ट डेस्क अफिसर, इन्वेन्टोरी अफिसर, प्रोक्योरमेन्ट अफिसर, जुनियर अफिसर (फाइनान्स), महिला क्रिकेट विकास अधिकृत र राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीको व्यवस्थापक छन् । वैशाख २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
राष्ट्रिय टोलीको व्यवस्थापकका लागि आधुनिक क्रिकेट ढाँचाहरूसम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको, छनोट अधिकार क्षेत्रभित्रका टोलीहरूमा कुनै सक्रिय कोचिङ पदमा नरहेको, पछिल्ला ५ वर्षमा कुनै स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुशासनात्मक कारबाही नभएको र आवश्यकताअनुसार देशभित्र यात्रा गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै प्रतिभा पहिचान र प्रदर्शन विश्लेषणमा अनुभव भएको र छनोट समितिमा काम गरेको अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिइने क्यानले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4