लिग २ : युएईविरुद्ध टस हारेर नेपालले पहिला ब्याटिङ गर्दै

२ वैशाख, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत घरेलु मैदानमा आजदेखि सुरु भएको शृंखला अन्तर्गत नेपालले युएईविरुद्ध खेलमा पहिला ब्याटिङ गर्ने भएको छ ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रीकेट मैदानमा युएईका कप्तान मोहम्मद वासिमले टस जितेर बलिङ रोज्दै घरेलु टोलीलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको हो ।
नेपालका अलराउण्डर गुल्सन झा र पेस बलर नन्दन यादव पहिलो रोजाईँमा छैनन् । यस्तै पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेका अर्जुन कुमाल र पुनरागमन गरेका विनोद भण्डारी पनि बेन्चमा छन् ।
नेपालको प्लेईङ-११
रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेन्द्रसिंह ऐरी (उपकप्तान), कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, भीम सार्की, आरिफ शेख, बसिर अहमद, सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछाने, ललित राजवंशी, करण केसी
