विद्यालयको सामान सार्दै सुरक्षाकर्मी

सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा मनोहरास्थित खोला किनारमा रहेको विद्यालयका सरसामानहरू सुरक्षाकर्मीले हटाउन सहयोग गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १३:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मनोरास्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका फर्निचर, पुस्तक र स्टेशनरी सुरक्षाकर्मीले हटाउन सहयोग गरेका छन्।
  • मनोहरा क्षेत्रमा दुई हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम भइरहेको छ।
  • शनिबार प्रहरीमाथि आक्रमणपछि आइतबार ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा बस्ती हटाउने काम भइरहेको छ।

१३ वैशाख, काठमाडौं । सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा मनोहरास्थित खोला किनारमा रहेको विद्यालयका सरसामानहरू सुरक्षाकर्मीले हटाउन सहयोग गरेका छन् ।

भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ मनोहरामा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयको सरसामानहरू अहिले सुरक्षाकर्मीहरूले सारिरहेका छन् ।

विद्यालयमा रहेका फर्निचरदेखि पुस्तक, कापीहरू तथा स्टेशनरीका सामानहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सारिरहेका छन् ।

उक्त विद्यालय पनि सरकारी जग्गामा परेकाले हटाउने काम भइरहेको छ ।

अहिले २ हजार भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा मनोहरा क्षेत्रको सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम भइरहेको छ । हिजो शनिबार प्रहरीमाथि आक्रमण भएपछि आज आइतबार भने ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा बस्ती हटाउने काम भइरहेको छ ।

सम्बन्धित खबर

शान्तिपूर्ण रुपमा सुकुमवासी बस्ती हटाइँदै, २ हजार प्रहरी परिचालन

शान्तिपूर्ण रुपमा सुकुमवासी बस्ती हटाइँदै, २ हजार प्रहरी परिचालन
मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका घर भत्काउँदै, अशक्तको उद्धार गर्दै

मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका घर भत्काउँदै, अशक्तको उद्धार गर्दै
मनोहराको सुकुमवासी बस्ती भत्काउन पुग्यो डोजरसहितको टोली, सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति

मनोहराको सुकुमवासी बस्ती भत्काउन पुग्यो डोजरसहितको टोली, सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति
सुकुमवासी बस्तीका दृश्य : एकातिर डोजर, अर्कातिर प्याकिङ (तस्वीर/भिडियो)

सुकुमवासी बस्तीका दृश्य : एकातिर डोजर, अर्कातिर प्याकिङ (तस्वीर/भिडियो)
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
डोजर चलेपछि यस्तो देखियो गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्ती (तस्वीरहरू)

डोजर चलेपछि यस्तो देखियो गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्ती (तस्वीरहरू)

