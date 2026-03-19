विद्यालयको सामान सार्दै सुरक्षाकर्मी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मनोरास्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका फर्निचर, पुस्तक र स्टेशनरी सुरक्षाकर्मीले हटाउन सहयोग गरेका छन्।
- मनोहरा क्षेत्रमा दुई हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम भइरहेको छ।
- शनिबार प्रहरीमाथि आक्रमणपछि आइतबार ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा बस्ती हटाउने काम भइरहेको छ।
१३ वैशाख, काठमाडौं । सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा मनोहरास्थित खोला किनारमा रहेको विद्यालयका सरसामानहरू सुरक्षाकर्मीले हटाउन सहयोग गरेका छन् ।
भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ मनोहरामा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयको सरसामानहरू अहिले सुरक्षाकर्मीहरूले सारिरहेका छन् ।
विद्यालयमा रहेका फर्निचरदेखि पुस्तक, कापीहरू तथा स्टेशनरीका सामानहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सारिरहेका छन् ।
उक्त विद्यालय पनि सरकारी जग्गामा परेकाले हटाउने काम भइरहेको छ ।
अहिले २ हजार भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा मनोहरा क्षेत्रको सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम भइरहेको छ । हिजो शनिबार प्रहरीमाथि आक्रमण भएपछि आज आइतबार भने ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा बस्ती हटाउने काम भइरहेको छ ।
