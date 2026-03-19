शान्तिपूर्ण रुपमा सुकुमवासी बस्ती हटाइँदै, २ हजार प्रहरी परिचालन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १३:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमवासी बस्ती हटाउन करिब २ हजार प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
  • एआईजी ईश्वर कार्कीले भने, 'म आफैं फिल्डमा छु र शान्तिपूर्ण रुपमा बस्ती हटाउने काम भइरहेको छ।'
  • १२ वटा डोजरले मनोहरास्थित सुकुमवासी बस्तीमा काम गरिरहेका छन् र सुरक्षाकर्मीले सामानहरू हटाउन सहयोग गरिरहेका छन्।

१३ वैशाख, काठमाडौं । सुकुमवासी बस्ती हटाउन करिब २ हजार प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

काठमाडौैं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआईजी ईश्वर कार्कीका अनुसार अहिले शान्तिपूर्ण रुपमा बस्ती हटाउन काम भइरहेको छ ।

‘म आफैं फिल्डमा छु । अहिले शान्तिपूर्ण रुपमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम भइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था मिलाएका छौं,’ एआईजी कार्कीले भने ।

शनिबार बस्ती हटाउने क्रममा प्रहरीमाथि नै आक्रमण भएपछि आज भने बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार करिब २ हजारको हाराहारीमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । अहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले समेत बस्तीका बासिन्दाको सामानहरू हटाउन सहयोग गरिरहेका छन् ।

१२ वटा डोजरले अहिले मनोहरास्थित सुकुमवासी बस्तीमा काम गरिरहेको छ ।

