भूमि मन्त्रालयको सर्कुलर– होटल तथा रिसोर्टमा कार्यक्रम नगर्नू

२०८३ वैशाख १४ गते १७:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालय भित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्न निर्देशन दिएको छ।
  • मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखाले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।
  • अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू होटेल तथा रिसोर्टमा नगरी सरकारी संरचनाभित्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालय भित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गराउन भन्दै परिपत्र जारी गरेको छ ।

मातहतका सबै निकायलाई आज परिपत्र पठाउँदै मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखाले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन जारी भएको मन्त्रालयले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरू होटेल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन नगरी आफनै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ  ।

यस्तो छ परिपत्र–

भूमि मन्त्रालय
