टोरन्टो सिटी हलमा ‘नेपाली सम्पदा सप्ताह’ मनाइँदै

क्यानडाको टोरन्टोस्थित सिटी हलमा नेपाली झन्डा फहराउने विशेष कार्यक्रम तथा नेपाली हेरिटेज विकको औपचारिक घोषणा गरिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १९:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • क्यानडाको टोरन्टोस्थित सिटी हलमा नेपाली झन्डा फहराउने कार्यक्रम गरी नेपाली सम्पदा सप्ताहको औपचारिक घोषणा गरिएको छ।
  • ओन्टारीयो साम्सद क्रिस्टिन वोंग–टामले नेपाली समुदायको बहुसांस्कृतिक समाजमा योगदान प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो।
  • टोरन्टो मेयर ओलिभिया चाउद्वारा जारी प्रोक्लामेसनमार्फत अप्रिललाई ‘नेपाली हेरिटेज महिना’ का रूपमा विस्तार गर्ने पहल गरिएको छ।

१४ वैशाख, क्यानडा । क्यानडाको टोरन्टोस्थित सिटी हलमा नेपाली झन्डा फहराउने विशेष कार्यक्रम तथा नेपाली सम्पदा सप्ताह (नेपाली हेरिटेज विक) को औपचारिक घोषणा गरिएको छ ।

कार्यक्रममा ओन्टारीयो साम्सद क्रिस्टिन वोंग–टामले नेपाली समुदायप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै क्यानडाको बहुसांस्कृतिक समाजमा नेपालीहरूको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताइन् । उनले यस्ता सांस्कृतिक पहलहरूले समुदायबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने उल्लेख गरिन् ।

त्यसैगरी प्रमुखसमेत रहेका काउन्सिलर नीथन शनले नेपाली समुदायको सक्रियता, एकता र सांस्कृतिक पहिचानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै टोरन्टोमा ‘नेपाली हेरिटेज विक’ को घोषणा गर्न पाउँदा गर्व महसुस भएको बताए । उनले भविष्यमा पनि नेपाली समुदायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमका क्रममा काउन्सिलर शनले टोरन्टो शहरकी मेयर ओलिभिया चाउद्वारा जारी गरिएको प्रोक्लामेसन हस्तान्तरण गर्दै ‘नेपाली हेरिटेज विक’ को औपचारिक घोषणा गरे । यस घोषणाले टोरन्टो शहरमा नेपाली समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई संस्थागत मान्यता प्रदान गरेको छ ।

शनले सम्बोधनका क्रममा अप्रिल महिनालाई ‘नेपाली हेरिटेज महिना’ का रूपमा विस्तार गर्ने पहल अघि बढाइएको जानकारी पनि दिए ।

कार्यक्रममा एनआरएनए क्यानडाका अध्यक्ष जगन सापकोटा, एनसीसीएस का अध्यक्ष सुदर्शन सापकोटा लगायतका वक्ताहरूले शुभकामना मन्तव्य राखे । एनसीसीएस अध्यक्ष सापकोटाले ‘नेपाली हेरिटेज विक’ को अवधारणा एनसीसीएसबाट प्रारम्भ भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन सम्पूर्ण समुदायको सामूहिक प्रयासबाट सम्भव भएको बताए ।

उनले यस पहललाई संघीय तहसम्म विस्तार गर्न सबै सरोकारवालाको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रमका सभापति तथा एनसीसीएस सभापि विमल बस्नेतले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेको एनसीसीएसका महासचिव टीकाराम पौड्यालले जानकारी दिए ।

टोरन्टोस्थित विभिन्न नेपाली संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा समुदायबीचको एकता, सहकार्य र संस्थागत समन्वय देखिन्थ्यो ।

क्यानडा टोरेन्टो नेपाली सम्पदा सप्ताह
ऊर्जा संकटसँग जुध्न क्यानडाको युक्रेनलाई २० मिलियन डलर सहयोग

इरान युद्धमा सैन्य संलग्नताको सम्भावना नकार्न सकिँदैन : क्यानडाका प्रधानमन्त्री

क्यानडाका ३ सहरमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’

क्यानडाको विद्यालय र घरमा गोली चल्दा १० जनाको मृत्यु

क्यानडाविरुद्ध शतप्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको चेतावनी

चीनसँग दूरी घटाउँदै क्यानडा

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
