सुकुमवासी बस्ती खाली गर्नेविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते २१:३६

  • सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली गर्ने विषयमा रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
  • न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गरेको छ।
  • सुनुवाइका लागि वैशाख २२ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको छ।

१४ काठमाडौं, वैशाख । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका  विभिन्न  नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली गर्न लागिएको विषय विरूद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त  विषयमा दुवै पक्षको छलफलका लागि यही वैशाख  २२ मा बोलाउने आदेश भएको छ ।

गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरूद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।

सम्बन्धित खबर

निमुखालाई बेघर बनाएर बलियो बन्न सक्दैनन् बालेन

निमुखालाई बेघर बनाएर बलियो बन्न सक्दैनन् बालेन
सुकुमवासी बस्तीका विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन

सुकुमवासी बस्तीका विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन
मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका घर टहरा भत्काउने काम जारी, १३ डोजर परिचालन

मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका घर टहरा भत्काउने काम जारी, १३ डोजर परिचालन
होल्डिङ सेन्टरबाट परीक्षा केन्द्र धाइरहेकी विद्यार्थी

होल्डिङ सेन्टरबाट परीक्षा केन्द्र धाइरहेकी विद्यार्थी
विद्यालयको सामान सार्दै सुरक्षाकर्मी

विद्यालयको सामान सार्दै सुरक्षाकर्मी
शान्तिपूर्ण रुपमा सुकुमवासी बस्ती हटाइँदै, २ हजार प्रहरी परिचालन

शान्तिपूर्ण रुपमा सुकुमवासी बस्ती हटाइँदै, २ हजार प्रहरी परिचालन

