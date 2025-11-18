+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा सांसद पोखरेलसँग विद्यालयले उल्टै माग्यो माफी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १५:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्री चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तबहादुर मगरले सांसद विश्वराज पोखरेलसँग माफी मागेका छन्।
  • सांसद पोखरेलले आफूलाई स्वागत नगरेको भन्दै प्रधानाध्यापकलाई थर्काएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि आलोचना भएको थियो।
  • विद्यालयले सांसदको मानमर्यादामा पर्न गएको आघातप्रति पुनः क्षमायाचना गर्दै घटनाको विवरणसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलबाट थर्काइ खेप्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तबहादुर मगरले माफी मागेका छन् ।

खिजीदेम्बा गाँउपालिका-२ रगनीमा रहेको श्री चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रअ मगर र  विव्यस अध्यक्ष टेकबहादुर बुढाथोकीले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद पोखरेलसँग माफी मागेका हुन् ।

१० वैशाखमा सांसद पोखरेलले आफूलाई गेटमा स्वागत गर्न नआएको भन्दै प्रधानाध्यापक सन्तबहादुर मगरलाई थर्काएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । उक्त भिडियो भाइरल भएपछि सांसद पोखरेलको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । आलोचना बढेपछि सांसद पोखरेलले प्रअसँग माफी समेत मागेका थिए ।

यो बीचमा यस विषयबारे विद्यालयले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थिएन । तर एकाएक आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालयले उक्त घटनाले सांसद पोखरेलको मानमर्यादामा पर्न गएको आघातप्रति पुनः क्षमायाचना मागेको हो ।

सांसद पोखरेल विद्यालय आइपुग्दा प्रअ मगर विद्यालयका मागपत्र तयार गर्न व्यस्त रहेको प्रअ मगर र विव्यस अध्यक्ष बुढाथोकीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘वैशाख १० गते बिहीबारका दिन बिहान ९ बजेको समयमा ओखलढुंगा जिल्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय विश्वराज पोखरेल विद्यालयको समस्या तथा शैक्षिक गतिविधिको जानकारी लिन विद्यालयमा पूर्व कार्यक्रम अनुसार आउँदा विद्यालय प्रधानाध्यापक श्री सन्तबहादुर मगर आफ्नै कार्यकक्षमा विद्यालयका समस्या तथा आवश्यक मागहरू पेस गर्ने तयारी भइरहेको बेला माननीय विश्वराज पोखरेल विद्यालय हाताभित्र प्रवेश गर्नु भएको रहेछ । सोही समयमा प्रअ विद्यालयका मागपत्र तयार गर्ने क्रममा व्यस्त भई माननीय विद्यालय प्रवेश गर्नु भएको जानकारी समयमै थाह नपाई केहिबेरपछि मागपत्र सहित स्वागत सत्कार गर्न कार्यालयबाट बाहिर निस्कँदा माननीयज्यू विद्यालयबाट छोटो समयमा नै बाहिर निस्किसक्नु भएको रहेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘हतारिँदै विद्यालयको मा गपत्र सहित माननीयलाई बाहिरी गेटमा भेट तथा स्वागत गर्ने क्रममा माननीयका अभिव्यक्तिप्रति प्रअले मनन गरी क्षमा याचना सहित मागपत्र पेस गरी विद्यालयको कार्यलयमा गई विविध पक्षमा छलफल भई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उहाँको टिमसँग बिदा भएको अवस्थामा यस घटनाले माननीयज्यूलाई मानमर्यादमा पर्न गएको आघातप्रति विद्यालय परिवार पुनः क्षमा याचाना गर्दछ ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :

विश्वराज पोखरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सांसदका विवादित अभिव्यक्तिबारे रविले भने- ‘जसलाई मालिक हुन मन छ, त्यसका लागि रास्वपा होइन’

प्रधानध्यापकसँग गरेको रास्वपा सांसद पोखरेलको व्यवहारप्रति शिक्षक महासंघको निन्दा

आफ्नो बोलीले विवादमा परे रास्वपा सांसद विश्वराज

ओखलढुंगामा पनि अघि लागे रास्वपाका पोखरेल

ओखलढुंगा : विश्वराज पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता

पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेल रास्वपा प्रवेश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित