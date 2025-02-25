अमेरिकाको डेनभरमा हिमालयन ओपन गल्फ हुने

- कोलोराडोस्थित डेनभरमा आगामी अगस्ट ८ र ९ मा 'हिमालयन ओपन गल्फ २०२६' आयोजना हुने भएको छ।
- प्रतियोगिताले नेपाली तथा हिमालयन डायस्पोरालाई एकताबद्ध गर्ने र गल्फ खेललाई लोकप्रिय बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
- प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशी १२ हजार अमेरिकी डलर तोकिएको छ र दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार योजना छ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकाको कोलोराडोस्थित डेनभरमा आगामी अगस्ट ८ र ९ मा ‘हिमालयन ओपन गल्फ (एचओजी) २०२६’ आयोजना हुने भएको छ ।
हिमालयन समुदायको पहलमा सुरु गरिएको यो प्रतियोगिता विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली तथा हिमालयन डायस्पोरालाई एकताबद्ध गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
सुन्दर पहाडी परिवेशमा आयोजना हुने यस प्रतियोगिताले खेलकुदसँगै संस्कृति, मित्रता र जीवनशैलीलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको आयोजकको भनाइ छ । प्रतियोगितामा अनुभवी खेलाडीदेखि नयाँ सिक्दै गरेका गल्फरसमेत सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजकका अनुसार यस प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य हिमालयन समुदायबीच गल्फ खेललाई लोकप्रिय बनाउनुका साथै नयाँ पुस्तालाई स्वस्थ, अनुशासित र सक्रिय जीवनशैलीतर्फ प्रेरित गर्नु हो ।
साथै, प्रतियोगिताले खेलमार्फत सहकार्य, नेटवर्किङ र व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।
प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशी १२ हजार अमेरिकी डलर तोकिएको छ । प्रतियोगितामार्फत युवाहरूको सहभागिता बढाउने, मार्गदर्शनको वातावरण सिर्जना गर्ने र विश्वभर फैलिएको हिमालयन समुदायबीच सम्बन्ध सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
आयोजकले यस प्रतियोगितालाई दीर्घकालीन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म विस्तार गर्ने योजना समेत अघि सारेका छन् । हिमालयन ओपन गल्फलाई समुदायबीच एकता, पहिचान र आपसी सम्बन्ध मजबुत बनाउने ऐतिहासिक पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
