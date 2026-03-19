सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने निजी विद्यालयको घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र एपेनले प्रभावित सुकुमवासी बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा नि:शुल्क पढाउने घोषणा गरेका छन्।
- संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई आवास र यातायातको व्यवस्थापनसहित सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
- संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शिक्षा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तयार रहेको भनिएको छ।
२० वैशाख, काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रभावित भएका सुकुमवासीका बालबाकालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा गरेका छन् ।
प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र एपेनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर प्रभावित बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
‘प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई तत क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूमा नि:शुल्क ढङ्गले पढ्ने अवसर उपलब्ध गराउने, आवश्यकता अनुसार आवास तथा यातायातको व्यवस्थापन गर्ने, लगायतका सहयोगात्मक उपायहरू व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला संगठनहरू तयार रहेको अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रभावित तथा वास्तविक सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता सुनिश्चितका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
