‘मकै बारी दराम दराम’ गायिका ३.२५ जीपीए ल्याएर एसइईमा उत्तीर्ण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १५:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लोकदोहोरी गायिका सुष्मा शाही ठकुरीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा ३.२५ जीपीए सहित सफलता हासिल गरेकी छन्।
  • सुष्माले १४ वर्षअघि पारिवारिक कारणले पढाइ छोडेकी थिइन् र अहिले पुनः पढाइ पूरा गरेकी हुन्।
  • उनले सामाजिक सञ्जालमा विगतका संघर्ष र पढाइप्रतिको धोको स्मरण गर्दै आफ्नो सफलतामा शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा उल्लेख गरिन्।

काठमाडौँ । ‘मकै बारी दराम दराम’ जस्ता चर्चित लोक दोहोरी गीतका माध्यमबाट दर्शकको मन जित्न सफल गायिका सुष्मा शाही ठकुरीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा उत्साहजनक सफलता हासिल गरेकी छन् ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका स्थायी घर भएकी शाहीले ३.२५ जीपीए प्राप्त गर्दै विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरेकी हुन् ।

काठमाडौँको चाबहिलस्थित सगरमाथा स्कुलमा अध्ययन गरेकी उनले कपनस्थित दीक्षालय स्कुल केन्द्रबाट परीक्षा दिएकी थिइन् । उनका लागि यो सफलता केवल शैक्षिक उपलब्धि मात्र नभई १४ वर्ष लामो समयदेखिको अधुरो सपनाको साकार रूप पनि हो ।

पारिवारिक कारणले १४ वर्षअघि पढाइ बीचमै छोड्न बाध्य भएकी सुष्माका लागि यो नतिजा भावनात्मक छ । २०७९ सालमै एसएलसी दिनुपर्ने भए पनि सानै उमेरमा भएको विवाहका कारण उनको पढाइ रोकिएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा खुसी बाँड्दै उनले विगतका ती दिनहरू स्मरण गरेकी छन्, जहाँ उनले पढाइप्रतिको धोकोको कारण कयौँ रात सपनामा परीक्षा दिएको र बिउँझिँदा आँसु झारेको उल्लेख गरेकी छन् ।

कलिलै उमेरमा आमा बनेकी सुष्माले आफ्नो छोराको भविष्य र साङ्गीतिक यात्रालाई सँगसँगै अघि बढाइन् । ‘छोराको भविष्य सुधार्ने क्रममा मैले कलाकारिता रोजेँ’ उनी भन्छिन्, ‘तर शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आफ्नै दृढ इच्छाशक्तिले मलाई फेरि किताब समात्ने हौसला दियो । आज मेरो जीवनको एउटा ठूलो सपना पूरा भएको छ ।’

अहिलेकी व्यस्त र लोकप्रिय गायिका सुष्माको ‘मकै बारी दराम दराम’ गीतले युट्युबमा ५६ मिलियनभन्दा बढी भ्यूज पाइसकेको छ । साङ्गीतिक क्षेत्रको यो व्यस्तताका बीच पनि समय व्यवस्थापन गरेर उनले हासिल गरेको यो उपलब्धि धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ ।

उनको यो सफलतामा अहिले प्रशंसकले बधाई तथा शुभकामना दिइरहेका छन् ।

मकै बारी दराम दराम सुष्मा शाही ठकुरी
सम्बन्धित खबर

अनुदान मलमा कालोबजारी र मिसावट गरे कारबाही

नीति तथा कार्यक्रमप्रति लगानीकर्ता भएनन् विश्वस्त, नेप्से घट्यो ३९ अंक

बँदेल–बाँदरको अतिक्रमणबाट किसान मारमा परे : सांसद मल्ल

सञ्चारमाध्यमहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन

प्रधानमन्त्रीले मर्यादापालन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा रहँदैन : प्रचण्ड

सरकारलाई प्रचण्डको चेतावनी : संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस्

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित