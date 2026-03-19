News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निमित्त रजिष्ट्रारमा डा. दिपेन्द्र पाण्डे नियुक्त भएका छन्।
- स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले २९ वैशाखमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा. पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएकी हुन्।
- डा. पाण्डे काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य र सरकारी चिकित्सक संघको पूर्वअध्यक्ष हुन् र ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत छन्।
३० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निमित्त रजिष्ट्रारमा डा. दिपेन्द्र पाण्डे नियुक्त भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले २९ वैशाखामा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा. पाण्डेलाई निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिएकी हुन् ।
सरकारले रजिष्ट्रार डा. सतिश देवलाई पदमुक्त गरेपछि रजिष्ट्रार पद खाली थियो ।
निमित्त रजिष्ट्रारमा नियुक्त डा. पाण्डे काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य र सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)को पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी १० औं तहका अर्थोपेडिक्स सर्जन हुन् ।
ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा. पाण्डेले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट हिपकेयरमा पीएचडी समेत गर्दैछन् ।
